Zomrel oscarový herec William Hurt

New York 14. marca (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v nedeľu americký filmový a divadelný herec William Hurt. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na umelcovu rodinu.



Hurt v roku 2018 oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu prostaty v terminálnom štádiu. Komplikáciám spojeným s touto chorobou podľahol vo svojom dome v Portlande v štáte Oregon.



Hurt začínal na divadelných doskách v 70. rokoch. Na striebornom plátne debutoval v sci-fi filme Zmena stavu (1980), preslávila ho však ďalšia snímka Žiar tela (1981).



Za stvárnenie hlavnej úlohy v dráme Bozk pavúčej ženy (1985) získal Oscara. Na toto prestížne ocenenie bol v rovnakej kategórii nominovaný aj v rámci filmov Bohom zabudnuté deti (1986) a Vysielame správy (1987).



Nomináciu na túto zlatú sošku získal aj za účinkovanie vo vedľajšej úlohe vo filme História násilia (2005).



Medzi jeho ďalšie známe filmy patria Až na koniec sveta (1991), Dym (1995), Slnečný jas (1999), A.I. Umelá inteligencia (2001), Syriana (2005), Útek do divočiny (2007), Uhol pohľadu (2008), Robin Hood (2010) alebo Farba víťazstva (2016).



Objavil sa aj vo viacerých televíznych seriáloch ako Duna, Damages: V ohrození života, Humans, Beowulf: Návrat do Shieldlandu, Kondor či Goliáš. Svoj hlas prepožičal i jednej z postáv pripravovaného animovaného seriálu Pantheon.



William Hurt bol dvakrát ženatý; v rokoch 1971-1982 s Mary Beth Hurtovou, v rokoch 1989-1992 s Heidi Hendersonovou. Mal tiež vzťahy s Marlee Matlinovou, Sandrou Jenningsovou a Sandrine Bonnaireovou. Zanechal po sebe štyroch potomkov.