Zomrel slovenský spisovateľ, dramaturg a publicista Igor Rusnák

Bratislava 13. januára (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel 9. januára v Tlmačoch (okres Levice) slovenský spisovateľ, dramaturg a publicista Igor Rusnák. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 19. januára v úzkom rodinnom kruhu v Tlmačoch. TASR o tom informoval redaktor RTVS Martin Jurčo.



Igor Rusnák za svojho pracovného života vyskúšal všetky odvetvia dramatického umenia, teda rozhlas, film, televíziu i divadlo. Divadelný a kultúrny život však zachytával niekedy aj prostredníctvom recenzií a kultúrnej publicistiky. Pôsobil najprv v rozhlase v Bratislave, neskôr aj v Krajovom divadle v Trnave, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Poetickom súbore v Bratislave či v Slovenskej filmovej tvorbe. Napísal televízny film Rodáci, adaptácie diel do filmovej podoby Nevesta hôľ, Ivko a jeho mať, Jedenáste prikázanie, Otec ma zderie tak či tak, Návrat Jána Petru či Kohút nezaspieva.



"Najbližšie mi bolo divadlo. Je to určitý fixný okruh ľudí, takzvaná ručná výroba v porovnaní s fabrickými výrobami, ako je film či televízna inscenácia. Vznikajú tam trvalejšie vzťahy a človek môže potom cieľavedomejšie pracovať. Na strane druhej, keď robíte s tímom ľudí hlavne v menších divadlách, zistíte, že po dvoch-troch rokoch ste na limite. Jeden poľský kritik mal dobrý bonmot, že divadlo by malo žiť ako pes – sedem rokov. Potom ho treba rozpustiť a začať celkom odznova," spomínal Rusnák pred rozhlasovým mikrofónom.