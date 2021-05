Zomrel spevák Billy Joe Thomas

Washington 30. mája (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel americký spevák Billy Joe Thomas, držiteľ hudobného ocenenia Grammy. Thomas zažil úspech na vrchole popových, country a gospelových rebríčkov s hitmi ako "I Just Can't Help Believing", "Raindrops Keep Fallin' on My Head" a "Hooked on a Feeling", informovala v nedeľu tlačová agentúra AP.



Thomas, ktorý v marci oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu pľúc, podľahol komplikáciám súvisiacim s touto chorobou v sobotu vo svojom dome v americkom štáte Texas.



Billy Joe Thomas, často písaný ako B.J. Thomas, prerazil v roku 1966 s gospelovou verziou piesne "I'm So Lonesome I Could Cry" od Hanka Williamsa a následne sa predali milióny jeho nahrávok, pričom pokračoval v miliónovom predaji svojich platní a mal desiatky ďalších úspešných hitov.



Prvú priečku hitparád dosiahol v roku 1976 so skladbou "(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song". V rovnakom roku sa jeho album "Home Where I Belong" stal jedným z prvých gospelových albumov, ktorým udelili platinu za predaj viac než jedného milióna kópií.



Thomasova ikonická nahrávka bola "Raindrops Keep Fallin' on My Head", popový hit číslo jeden, ako aj držiteľ Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň v rámci soundtracku k jednému z najväčších filmov z roku 1969, westernu "Butch Cassidy a Sundance Kid". Táto nahrávka sa odvtedy objavila aj v televíznom kreslenom seriáli Simpsonovci či vo filmovej melodráme Forest Gump.



Na konci 70. a začiatku 80. rokov bol tiež špičkovým gospelovým interpretom, ktorý získal dve ocenenia Dove Award a päť cien Grammy.



B.J. Thomas tiež účinkoval v niekoľkých filmoch. Zanechal po sebe tri dcéry. Napísal knižné memoáre "Home Where I Belong" (1978) a "In Tune: Finding How Good Life Can Be" (1982).