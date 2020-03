Zomrel jeden z najslávnejších skladateľov, Poliak Krzysztof Penderecki

Krakov 29. marca (TASR) - Jeden z najslávnejších svetových skladateľov a popredný predstaviteľ hudobnej avantgardy, Poliak Krzysztof Penderecki, zomrel v nedeľu v Krakove vo veku 86 rokov "po dlhej a ťažkej chorobe". Informovala o tom poľská tlačová agentúra PAP s odvolaním sa na umelcovu manželku.



Velikán súčasnej hudby Penderecki v 50. a 60. rokoch 20. storočia experimentoval so zvukom a formou, ale neskôr prešiel od avantgardy ku klasickejšej hudbe. Dokonca zložil hudbu k filmom Exorcista amerického režiséra Williama Friedkina, Osvietenie režiséra Stanleyho Kubricka v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom alebo aj k snímke Divokosť v srdci Davida Lyncha.



Jedným z najznámejších diel tohto velikána poľskej hudby je Źalospev pre obete Hirošimy, ktoré zahynuli pri výbuchu jadrovej bomby v roku 1945 v tomto japonskom meste. Známa je aj jeho skladba Pašie podľa sv. Lukáša v rôznych hudobných štýloch - západné obecenstvo ju vnímalo ako vzburu proti komunistickému režimu v Poľsku.



Penderecki sa narodil 23. novembra 1933 v meste Debica neďaleko Krakova. Hudobné vzdelanie získal skoro vo svojom živote a študoval tiež kompozíciu v Krakove. Rozruch vyvolal v roku 1959, keď anonymne prihlásil do súťaže mladých poľských skladateľov tri skladby a zvíťazil v troch rôznych kategóriách.



Aktívny bol takmer do konca svojho života - usporiadal vlastný hudobný festival k svojim 85. narodeninám, napísala tlačová agentúra DPA.



Asociácia Ludwiga van Beethovena v e-maile pre tlačovú agentúru AP označila Pendereckého za "veľkého Poliaka, výnimočného tvorcu a humanistu", ktorý bol jedným najuznávanejších poľských skladateľov. Asociáciu založila Pendereckého manželka Elžbieta.



Bol oslavovaný doma aj v zahraničí a počas kariéry získal takisto štyri hudobné ceny Grammy, poslednú v roku 2016.