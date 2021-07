Zomrel taliansky vydavateľ a spisovateľ Roberto Calasso

Rím 30. júla (TASR) – Vo veku 80 rokov zomrel taliansky filozof, znalec mytológie, publicista a vydavateľ Roberto Calasso. Talianske tlačové médiá, citujúc jeho vydavateľstvo Adelphi, informovali, že Calasso zomrel vo štvrtok v Miláne po dlhej chorobe.



Vo vydavateľstve Adelphi, ktoré Calasso roky viedol, publikoval napríklad aj sicílsky spisovateľ Leonardo Sciascia či český rodák Milan Kundera.



Agentúra Reuters napísala, že Calasso, syn antifašistického univerzitného profesora, sa narodil vo Florencii v roku 1941. Už v ranom veku sa uňho prejavila „úžasná literárna inteligencia" - monumentálny román Hľadanie strateného času od Marcela Prousta prečítal ako 13-ročný.



Jeho diela boli návratom do sveta gréckych mýtov, avšak ich témy siahali od starovekých bohov cez maliara Tiepola až po spisovateľov ako Franz Kafka a Charles Baudelaire. Jeho knihy boli preložené do viac ako 20 jazykov.



Významné miesto si vybudoval i v talianskom kultúrnom živote, a to ako riaditeľ prestížneho milánskeho vydavateľstva Adelphi Edizioni, kde pracoval takmer 60 rokov a ktoré v roku 2015 odkúpil, aby zabránil jeho predaju nadnárodnej skupine Mondadori.



„Smrťou Roberta Calassa sme prišli o pilier talianskeho vydavateľského odvetvia a o mimoriadneho intelektuála s majstrovskou víziou našej kultúry a jej koreňov," uviedol vo svojom vyhlásení minister kultúry Dario Franceschini.



Calassova smrť časovo koliduje s vydaním jeho dvoch nových diel, pričom jedno z nich sú jeho pamäte na detstvo vo vojnovej Florencii, ktoré obsahujú aj jednu z jeho prvých spomienok, ako sa s rodičmi ukrývali pred fašistickou políciou.



Literárna revue Paris Review svojho času napísala, že Calassa nie je možné niekam zaradiť, lebo „sám osebe je literárnou inštitúciou" s ezoterickým mixom záujmov: od Marlona Branda cez spisovateľov 17. storočia po hieroglyfy. Bol jedným z medzinárodne najuznávanejších talianskych spisovateľov, konštatovala agentúra Reuters.