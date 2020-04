Zomrel výtvarník a oscarový tvorca animovaných filmov Gene Deitch

Praha 18. apríla (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrel v Prahe americký výtvarník, režisér a producent animovaných filmov i držiteľ Oscara Gene Deitch. V sobotu to americkej agentúre AP povedal Petr Himmel z vydavateľstva Garamond, v ktorom vyšla Deitchovi v roku 2018 v preklade kniha pamätí.



Podľa jeho slov skonal Deitch nečakane v noci zo štvrtka na piatok vo svojom byte pražskej štvrti Malá Strana. Nijaké bližšie podrobnosti o jeho smrti nie sú známe.



Deitch sa narodil 8. augusta 1924 v Chicagu. Do Prahy prišiel v roku 1959, pričom v metropole vtedajšieho Československa plánoval pôvodne zostať len desať dní. Zaľúbil sa tam však a neskôr aj oženil s českou producentkou Zdenkou Najmanovou pracujúcou vtedy v štúdiu Bratři v triku.



V Československu natočil film Munro, za ktorý získal v roku 1960 Oscara v kategórii najlepší krátky animovaný film. Na rovnakú filmovú cenu ho potom v roku 1964 nominovali ešte dvakrát - za filmy Here's Nudnik a How to Avoid Friendship. V Prahe natočil tiež viac ako desať dielov legendárneho seriálu Tom a Jerry aj niekoľko epizód Pepka námorníka.



O svojom živote v Československu pred a po páde socializmu napísal knihu pamätí s názvom For the Love of Prague (v češtine vyšla v roku 2018 pod názvom Z lásky k Praze).



V roku 2003 mu za celoživotný prínos v animácii udelili americkú cenu známu pod názvom Annie Award. Deitch po sebe zanechal svoju druhú manželku Zdenku a tiež troch synov z prvého manželstva, ktorí taktiež pracujú na poli animácie, a to ako výtvarníci či tvorcovia kreslených filmov.