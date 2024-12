Zomrel Zakir Hussain, jeden z najuznávanejších indických hudobníkov

Naí Dillí 16. decembra (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel v nedeľu v San Franciscu jeden z najuznávanejších indických klasických hudobníkov Zakir Hussain. Vďaka svojej plodnej spolupráci so západnými hudobníkmi, najmä s gitaristom Johnom McLaughlinom a bývalým členom skupiny Beatles Georgeom Harrisonom, sa indická klasická hudba - a najmä bicí hudobný nástroj tabla - dostala na popredné svetové scény. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Zakir Hussain zomrel na idiopatickú pľúcnu fibrózu - chronické ochorenie pľúc - v nemocnici v San Franciscu, uviedla jeho rodina vo vyhlásení citovanom agentúrou AP.



Narodil sa v Bombaji v roku 1951, pričom na hudobný kariéru bol priam predurčený od detstva: jeho otcom bol Alla Rakha (1919-2000), ktorý hral na bubienky tabla s legendárnym sitáristom Ravim Shankarom.



V Indii začal Zakir Hussain vystupovať už v 12 rokoch. Medzinárodnému publiku ho predstavil bubeník Mickey Hart zo skupiny Greateful Dead, ktorý otca a syna Hussainovcov pozval na nahrávanie albumu Rolling Thunder v roku 1972.



O rok neskôr George Harrison prizval Zakira Hussaina na nahrávanie svojho štvrtého sólového albumu Living in the Material World, ktorý vyšiel v roku 1973.



V tom istom roku Hussain s jazzovým gitaristom Johnom McLaughlinom založil indickú jazzovú fusion skupinu Shakti, ktorá hrala akustickú fusion hudbu, pričom kombinovala indickú hudbu s prvkami jazzu, čím západnému publiku predstavila nový zvuk.



Súbor putoval po svetových pódiách päť rokov, pričom v rokoch 1976 a 1977 vydal tri albumy.



O 20 rokov neskôr Hussain a McLaughlin prišli s novou podobou orchestra s názvom Remembering Shakti.



V ďalšej podobe sa Shakti predstavila v roku 2020 a v roku 2023 - po 46-ročnej odmlke - ponúkla svojim fanúšikom štvrtý album This Moment, ktorý na poslednom ceremoniáli udeľovania hudobných cien Grammy získal túto prestížnu cenu hneď v troch kategóriách.



Svoju prvú cenu Grammy dostal Hussain v roku 2009.



Diskografia Zakira Hussaina obsahuje viac ako sto albumov; tento charizmatický virtuóz nahrával s L. Shankarom, skladateľom a saxofonistom Janom Garbarekom, saxofonistom Pharoahom Sandersom, basgitaristom Billom Laswellom, či jazzmanmi Daveom Hollandom, Chrisom Potterom a Charlesom Lloydom.



Zakir Hussain napísal aj množstvo filmových partitúr - vrátane skladby pre film Malý Budha od Bernarda Bertolucciho, 1993. Zahral si dokonca aj vo filmoch. Vo svojom poslednom vystúpení v celovečernom filme Monkey Man režiséra a herca Devu Patela, ktorý bol do distribúcie uvedený na jar minulého roka, hral seba samého.



Zakira Hussaina si môžu pamätať aj jeho fanúšikovia na Slovensku - dňa 5. novembra 2014 vystúpil vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.