Zomrel zakladajúci člen skupiny Bon Jovi, basgitarista Alec John Such

New York 6. júna (TASR) - Vo veku 70 rokov zomrel bývalý a zakladajúci člen americkej rockovej skupiny Bon Jovi, basgitarista Alec John Such. Informoval o tom v nedeľu časopis Rolling Stone. Skupina úmrtie hudobníka potvrdila na svojej webovej stránke, ale príčinu jeho smrti neuviedla.



"So zlomeným srdcom sme prijali správu o odchode nášho drahého priateľa Aleca Johna Sucha. Bol to originál a neoddeliteľná súčasť formovania kapely; prostredníctvom neho sme si k sebe našli cestu. Bude nám veľmi chýbať," uviedla skupina vo vyhlásení.



Such účinkoval na prvých piatich štúdiových albumoch skupiny - Bon Jovi (1984), 7800° Fahrenheit (1985), Slippery When Wet (1986), New Jersey (1988) a Keep the Faith (1992). Zo skupiny odišiel za dodnes nie celkom vyjasnených okolností v roku 1994.



Such bol napriek tomu v roku 2018 ako člen skupiny Bon Jovi, s ktorou prežil jej najvýraznejšie obdobie, uvedený do Rockandrollovej siene slávy.



"Keď mi Jon Bon Jovi pred mnohými rokmi zavolal a požiadal ma, aby som sa stal členom jeho kapely, čoskoro som si uvedomil, ako vážne to myslí a akú má víziu, ku ktorej nás chce priviesť. Som veľmi šťastný, že som mohol byť súčasťou tejto vízie," povedal vtedy Such vo svojej uvádzacej reči.