Zomrel známy oscarový filmový producent

Záhreb 14. novembra (TASR) - Chorvátsky filmový producent Branko Lustig zomrel vo štvrtok vo veku 87 rokov. Dvojnásobný držiteľ Oscara skonal v Záhrebe, príčina jeho smrti nebola uvedená, informovala tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na chorvátske médiá.



Lustig sa narodil v júni 1932 počas existencie bývalého Juhoslovanského kráľovstva do židovskej rodiny vo východochorvátskom meste Osijek. Ako dieťa ho deportovali do koncentračných táborov Auschwitz a Bergen-Belsen, pričom väčšina jeho rodiny sa stala obeťou nacistickej perzekúcie.



Po vojne študoval na záhrebskej hereckej akadémii a zamestnal sa vo filmovom priemysle - najskôr ako organizátor, následne ako režisér a producent. Režíroval a produkoval viac než 100 lokálnych i zahraničných filmov. Ako spoluproducent sa podieľal na oscarových snímkach Plechový bubienok (1979) či Sophiina voľba (1982).



V 80. rokoch sa Lustig presťahoval do USA, kde získal cenu Emmy za televíznu minisériu Drug Wars: The Camarena Story (1990). Ako spoluproducent získal Oscara i Zlatý glóbus za filmy Schindlerov zoznam (1993) a Gladiátor (2000). Producentsky sa podieľal aj na filmoch Mierotvorca (1997), Hannibal (2001) alebo Čierny jastrab zostrelený (2001).



Lustig sa vrátil do Chorvátska približne pred desaťročím a ujal sa predsedníctva každoročného Židovského filmového festivalu (JFF) v Záhrebe. V máji tohto roku mu udelili čestné občianstvo chorvátskej metropoly za jeho "veľký prínos do kultúry demokratickej spoločnosti, filmového umenia a porozumenia medzi ľuďmi".