Zomrela slávna americká herečka, zanedlho by mala 100 rokov

Na archívnej snímke zo 4. júna 2012 americká komediálna herečka, speváčka a moderátorka Betty Whiteová (vľavo) pózuje so svojou voskovou figurínou v múzeu voskových figurín Madame Tussauds v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Vo veku 99 rokov zomrela v piatok 31. decembra 2021 americká herečka Betty Whiteová. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke herečky Wendy Diamondová (vpravo) a Betty Whiteová sa fotografujú so psíkom Lucky Diamond. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 22. septembra 2010 herečky filmu You Again zľava Odette Yustmanová, Betty Whiteová a Kristen Bellová pózujú na jeho premiére v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 31. decembra (TASR) - Vo veku 99 rokov zomrela v piatok americká herečka Betty Whiteová. Za svoju viac ako sedem dekád trvajúcu kariéru si zahrala v populárnych amerických seriáloch ako The Golden Girls či The Mary Tyler Moore Show. O úmrtí herečky, ktorá by o viac ako dva týždne oslávila 100. Narodeniny, informovali americké médiá s odvolaním sa na oznámenie jej PR manažéra Jeffa Witjasa.povedal Witjas časopisu People.Betty Whiteová sa narodila 17. januára 1922 v obci Oak Park v americkom štáte Illinois. Rodina Whiteovcov sa počas vrcholiacej Veľkej hospodárskej krízy presťahovala do Los Angeles, pričom Betty, ktorá bola jedináčikom, tam koncom 30. rokov začala pracovať ako herečka a modelka, píše spravodajská stanica BBC.Jej začínajúcu kariéru však prerušila druhá svetová vojna, počas ktorej pôsobila v dobrovoľníckej službe amerických žien. Po vojne sa vrátila k šoubiznisu, najskôr však nevedela nájsť herecké uplatnenie a tak namiesto toho pôsobila v rozhlase, kde mala aj vlastnú reláciu.Na televízne obrazovky sa vrátila v roku 1949, keď spoločne s Alom Jarvisom uvádzala zábavnú šou Hollywood on Television.Veľký herecký úspech zožala v 70. rokoch vďaka úlohe Sue Ann Nivensovej v seriáli The Mary Tyler Moore Show. Najviac ju však preslávilo až stvárnenie naivnej a milej Rose Nylundovej v seriáli The Golden Girls, ktorý sa v USA vysielal v 80. a 90. rokoch. Získala viacero prestížnych ocenení vrátane Grammy v roku 2012 (v kategórii hovorené slovo) a ôsmich televíznych cien Emmy, z ktorých poslednú (za celoživotné dielo) jej udelili v roku 2015.Bola trikrát vydatá, pričom jej posledným manželom — a podľa jej slov "láskou jej života" — bol americký herec Allen Ludden, s ktorým ostala až do jeho smrti v roku 1981. Vlastné deti Whiteová nemala, bola však nevlastnou matkou troch Luddenových potomkov z jeho predošlého manželstva.