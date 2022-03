Zomrela Eva Zaoralová, prvá dáma karlovarského filmového festivalu

Praha 11. marca (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrela vo štvrtok večer česká filmová publicistka a dlhoročná umelecká riaditeľka Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary (KVIFF) Eva Zaoralová. Denníku Právo to oznámila jej dcéra Klaudie Hepnerová, informoval v piatok spravodajský portál Novinky.cz.



Eva Zaoralová spojila s karlovarským festivalom viac ako štvrťstoročie svojho života. V roku 1994, keď bola založená nadácia poverená usporiadaním 29. ročníka, sa ujala jej vedenia. Spoločne s prezidentom KVIFF Jiřím Bartoškom a ďalšími spolupracovníkmi v priebehu rokov pozdvihli toto podujatie na jednoznačne najvýznamnejšie svojho druhu v strednej a východnej Európe.



Britský denník The Guardian zaradil KVIFF medzi šesť najlepších festivalov v Európe, na čom mala Zaoralová so svojím neomylným inštinktom na výber kvalitných filmov leví podiel. Napriek tomu, že sa v roku 2011 rozhodla odovzdať žezlo umeleckej riaditeľky Karlovi Ochovi, naďalej pracovala pre festival ako jeho umelecká poradkyňa, píšu Novinky.



Eva Zaoralová vyštudovala na Karlovej univerzite v Prahe češtinu, francúzštinu a taliančinu, spočiatku pracovala ako tlmočníčka. Chodila na premietania do pražského Filmového klubu, písala články, prekladala a podľa možností navštevovala festivaly. Od konca 60. rokov bola redaktorkou časopisu Film a doba, niekoľko rokov vykonávala aj funkciu jeho šéfredaktorky.



Pedagogicky pôsobila na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení, kde prednášala dejiny filmu. Zasadala tiež v porotách mnohých významných filmových festivalov vrátane tých v Cannes, Berlíne či Benátkach.



Jej práca i osobnosť boli viackrát ocenené. V roku 2007 jej riaditeľ Festivalu v Cannes Giles Jacob odovzdal plaketu s canneskou palmou určenú pre najvýznamnejších novinárov, v roku 2010 jej český prezident Václav Klaus udelil medailu Za zásluhy II. stupňa, v roku 2012 sa stala držiteľkou francúzskeho vyznamenania Dôstojník Radu umenia a literatúry a v roku 2017 dostala Českého leva za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu.