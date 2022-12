Zomrela Mylene Demongeotová, ktorá hrala i vo Fantomasovi

Paríž 1. decembra (TASR) — Vo veku 87 rokov zomrela vo štvrtok v Paríži francúzska herečka Mylene Demongeotová, ktorá od 50. rokov až po súčasnosť účinkovala v mnohých filmových kasových trhákoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Demongeotová zomrela vo štvrtok v parížskej nemocnici po dlhej chorobe, napísal na Twitteri francúzsky spisovateľ, novinár a herečkin dlhoročný priateľ Henry-Jean Servat. Jednou z jej najznámejších bola rola Milady de Winter v filmovom spracovaní Troch mušketierov z roku 1961. Okrem toho po boku Davida Nivena hrala vo filme Dobrý deň, smútok nakrútenom podľa rovnomenného románu Francoise Saganovej. Film bol uvedený do kín v roku 1958.



Vo Francúzsku však Demongeotovú preslávili v prvom rade komédie, najmä dve trilógie, ktoré sa objavili s odstupom pol storočia — filmy o Fantomasovi zo 60. rokov a filmová séria Camping.



Obľúbená a populárna bola až do konca svojej hereckej kariéry. Po boku Gérarda Depardieua totiž účinkovala i vo filme Domov dôchodcov, ktorý je vo Francúzsku jedným z najväčších hitov roku 2022.



Demongeotová bola v prvých rokoch svojej kariéry často porovnávaná so svojou súčasníčkou Brigitte Bardotovou — obe boli príťažlivé blondíny. Podobne ako Bardotová aj Demongeotová bola veľkou zástankyňou ekologických organizácií a spolkov na ochranu zvierat.