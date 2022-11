Zomrela speváčka Irene Cara, známa hitom What a Feeling

New York 26. novembra (TASR) — Vo veku 63 rokov zomrela v piatok vo svojom dome na Floride americká speváčka a herečka Irene Cara, ktorá naspievala titulné skladby k filmom Sláva (Fame, 1980) a Flashdance (1983). Informovali o tom v sobotu agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na oznámenie jej agentky Judith Mooseovej, podľa ktorej bude príčina smrti zverejnená neskôr.



Umelkyňa sa narodila 18. marca 1959 v newyorskej štvrti Bronx ako najmladšie z piatich detí Portoričana a Američanky s kubánskymi koreňmi. Vo veku troch rokov bola jednou z piatich finalistiek súťaže Little Miss America. Ako päťročná začala chodiť na hodiny tanca, študovala hudbu a herectvo. Ako dieťa nahrala platňu v španielskom jazyku pre latinskoamerický trh a vianočný album v angličtine.



Cara účinkovala aj v divadelných predstaveniach na Broadwayi a iných scénach.



Po počiatočných menších úspechoch v muzikálovom filme Sparkle (1976) a v minisérii Korene (Roots, 1979) zaznamenala v roku 1980 prielom s hlavnou úlohou Coco Hernándezovej vo filmovom muzikáli Sláva, ku ktorému naspievala aj rovnomennú titulnú pieseň. Cara bola pôvodne obsadená ako tanečnica, ale keď producenti David Da Silva a Alan Marshall a scenárista Christopher Gore počuli jej hlas, prepísali rolu Coco. Nominovaná bola aj na ceny Grammy a Zlatý glóbus.



V roku 1983 dosiahla Cara vrchol svojej hudobnej kariéry s titulnou piesňou k filmu Flashdance s názvom "Flashdance... What a Feeling", ktorú napísala spolu s producentmi Giorgiom Moroderom a Keithom Forseym. Skladba získala Oscara za najlepšiu pieseň, Zlatý glóbus za rok za najlepšiu pôvodnú pieseň a American Music Award pre najlepšiu R&B interpretku a najlepší popový singel roka.



Cara vydala niekoľko albumov, z ktorých najúspešnejší je What a Feelin' z roku 1983. V 90. rokoch koncertovala v Európe a Ázii. V európskych hitparádach mala niekoľko menších tanečných hitov, no v USA úspech nezaznamenala.



Cara sa v apríli 1986 vydala za kaskadéra a filmového režiséra Conrada Palmisana, no o päť rokov neskôr sa rozviedli.