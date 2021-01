Záhorské stredisko vyhlásilo 61. ročník fotosúťaže Náhlikova Senica

Senica 2. januára (TASR) - Dospelým autorom i začínajúcim mladým fotografom je otvorená regionálna súťaž Náhlikova Senica 2021. Záhorské osvetové stredisko (ZOS) a mesto Senica vyhlásili jej 61. ročník s termínom uzávierky 31. januára.



Tohtoročná regionálna súťaž je súčasťou 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021. Práce bude hodnotiť odborná porota v kategóriách - dospelí nad 25 rokov, mladí autori od 15 do 25 rokov a autori do 15 rokov.



"Súťažné kategórie sú v čiernobielej a farebnej fotografii. Ďalej to sú kategórie bez rozlíšenia veku. Je to kategória cykly a seriály. V tomto ročníku pribudne nová kategória experiment. Tu spadajú diela, ktorými autor hľadá nové prístupy k fotografickému médiu, či skúma podstatu fotografie. Využívať môže presahy do iných médií, alternatívne fotografické techniky a inštalácie," informoval Tomáš Jurovatý zo záhorského strediska.



Ako ďalej doplnil, hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2021.



Výstava najlepších prác sa uskutoční od 26. februára do 26. marca 2021 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska. Propozície s prihláškou sú zverejnené na www.osveta-senica.sk.