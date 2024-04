Zoskupenie Odivo oslávi narodeniny v BBD rozprávkou

Bratislava 27. apríla (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) privíta na svojej dočasnej scéne nezávislé divadelné zoskupenie Odivo. To pri príležitosti 10. výročia vzniku uvedie dve víkendové predstavenia rozprávky O vlkovi, ktorý vypadol z knižky. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Várady.



"Inscenácia otvára tému hľadania bezpečného priestoru, v ktorom nachádzame oporu a prijatie," približuje divadlo titul určený divákom od štyroch rokov.



Odivo je nezávislé divadelné zoskupenie, ktoré vedie Mária Danadová a Monika Kováčová. Svoju činnosť začalo bábkovou inscenáciou pre dospelých Láska P a vášeň B, ktorá mala premiéru 22. apríla 2014.



Pre zoskupenie je charakteristická rozmanitosť tém, ktorú sa snaží komunikovať prepájaním rôznorodých druhov umenia od bábkového a objektového divadla cez pohybové divadlo, tanec a performanciu v kombinácii s výrazným vizuálnym jazykom a so živou hudbou. "V témach sa usiluje zviditeľňovať neviditeľné javy a často čerpá z osobnej skúsenosti," opisuje Várady tvorbu zoskupenia, ktoré počas svojej existencie získalo množstvo cien a predstavilo sa na vyše sto festivaloch po celom svete.



Predstavenia v BBD sú návratom na známu scénu, divadlo spolupracovalo s nezávislým zoskupením Odivo už dvakrát. Prvá spoločná inscenácia Neviditeľní bola vôbec prvá spolupráca zoskupenia so zriaďovaným divadlom. Získala nomináciu na cenu Dosky v kategórii Mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla a ocenenie Amplion Argentum na medzinárodnom festivale nových foriem kabaretného divadla a pouličného umenia Amplión v Banskej Štiavnici.



"Úspešnú spoluprácu si zopakovali pri inscenácii Mauglí, ktorá získala ocenenie Grand Prix na medzinárodnom festivale divadiel pre deti v Bosne a Hercegovine a Cenu mesta Plzeň pre Máriu Danadovú za pohybovú spoluprácu," poznamenáva Várady.



Rozprávkové predstavenie so živou hudbou O vlkovi, ktorý vypadol z knižky si môžu pozrieť malí aj veľkí diváci v nedeľu 28. apríla o 14.30 a 17.00 h na Záhradníckej 95 v Bratislave, kde BBD sídli počas rekonštrukcie svojej budovy.