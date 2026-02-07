< sekcia Kultúra
Zuzana Mikulcová predstavuje novú skladbu Miesto pre nás
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Speváčka Zuzana Mikulcová predstavuje novú skladbu Miesto pre nás, ktorá je ďalšou ochutnávkou z pripravovaného albumu Orchidea. Pieseň hovorí o tom, že každý z nás potrebuje svoje miesto - miesto medzi priateľmi, v komunite, miesto prijatia v sebe samom alebo svoje miesto môže nájsť aj v hudbe.
Skladba vznikala postupne počas posledného roka, hoci jej základy Zuzana napísala už dávnejšie. „Miesto pre nás som napísala približne pred dvomi rokmi. Vedela som, akým smerom by som chcela, aby znela, a výzvou bolo nájsť niekoho, kto tieto moje predstavy dokáže naplniť,“ hovorí speváčka.
Nakoniec sa jej vízia prepojila s gitaristom a producentom Andrejom Karlíkom, ktorému poslala svoje demo. „Vlastne som mu len poslala demo, povedala k tomu pár viet a on z piesne cítil presne to, čo ja. Keď som si vypočula verziu s jeho produkciou, zostala som v úžase. Myslím, že má pred sebou skvelú kariéru,“ dodáva Mikulcová.
Ku skladbe vznikol príbehový videoklip, ktorý sa natáčal v rodnej Rimavskej Sobote v spolupráci s mladými ľuďmi z miestnej komunity. „Vedela som, že táto pieseň si zaslúži niečo neobyčajné. Ďalšie lyric video som robiť nechcela. Hľadala som spôsob, ako piesni dať nový rozmer a videla som v nej viacero príbehov, ktoré by sa mohli v klipe odohrávať,“ doplnila speváčka.
Miesto pre nás klip: www.youtube.com/watch?v=YieO-Ingeyc