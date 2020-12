Zuzana Smatanová prichádza so zimnou piesňou December

Bratislava 1. decembra (TASR) – Speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová napísala a nahrala lyrickú pieseň o zime, akú všetci milujú a na akú sa od detstva každý rok všetci tešia. Spolu s ňou prináša aj animovaný videoklip, ktorý animoval Roman Kovár výlučne zo Zuzaniných ilustrácií. TASR informoval manažér speváčky Pavol Smolka.



„Už niekoľko rokov ma fanúšikovia žiadajú, aby som napísala vianočnú pesničku, hoci ja som po takej vo svojom repertoári nikdy netúžila. Mám rada vianočné pesničky, ale myslím si, že atmosféra Vianoc bola už toľkokrát tak krásne opísaná, že by som zrejme nič originálnejšie nevymyslela. Napísala som teda pre fanúšikov zimnú pesničku December, v ktorej opisujem to, ako ja vnímam december a zimu ako ročné obdobie. Príroda sa po jeseni úplne zmení a práve to ma inšpirovalo opísať všetky tie krásne veci, ktoré máme v zime bežne pred očami,“ uviedla pre médiá speváčka.



Zuzana podobne ako všetci interpreti aktuálne nemôže realizovať svoju obľúbenú činnosť, ktorou je koncertovanie. Naplno sa teda venuje svojej veľkej láske, ktorou je výtvarné umenie, dokonca profesionálne ilustruje knižky pre deti.







„Text som začala písať v horúcom auguste tohto roka, čo bolo trochu bizarné, lebo som si všetko okolo seba musela predstaviť tak, akoby bola zima. Doma som nahrala demo a v septembri som začala v štúdiu produkovať a nahrávať spolu s Ivanom Jombíkom, ktorý sa postaral o mix a mastering. Spolupracovala som tiež s Tomášom Löbbom a gitary mi nahral môj gitarista Dušan Kulich. Súčasne s produkciou pesničky som začala doma ilustrovať jednotlivé obrázky do videoklipu. Trvalo mi to celý september a veľmi ma to bavilo. Chcela som vytvoriť ilustrovanú knižku o decembri a konečnú animáciu mi vytvoril Roman Kovár,“ dodala Zuzana.



Pieseň a videoklip December majú premiéru v utorok. Vzhľadom na tému a názov piesne iný termín ani nemohol pripadať do úvahy. Pre aktuálnu situáciu nebude možné December priniesť fanúšikom na koncertoch, ale aspoň takýmto spôsobom by im Zuzana rada vytvorila hrejivú atmosféru aspoň v ich domovoch.