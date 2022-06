Zuzana Smatanová v závere júna predstavila nový singel Jablone

Bratislava 30. júna (TASR) – Zuzana Smatanová, jedna z našich najúspešnejších autoriek a interpretiek prichádza po období pandémie, kedy sa venovala prevažne ilustráciám, s novou piesňou Jablone. Singel sa k poslucháčom dostáva práve posledný júnový deň. TASR o tom informoval manažér speváčky Pavol Smolka.



"Text a hudbu som napísala v apríli. Pesnička je o láske, o vzťahu dvoch ľudí, ktorí sa po ich spoločnom prvom vzťahu a rozchode opäť k sebe po rokoch vrátili. Hovorí sa, že človek dvakrát do tej istej rieky nemá vstúpiť, ale sú aj prípady, kedy sa to vyplatí - jablone zase zakvitnú láskou - a funguje to," uviedla pre médiá speváčka.



O zvuk a finálny mix nahrávky sa postaral Ivan Jombik, klávesy nahral Peter Kunzo, programovala Zuzana spoločne s Lacom Rychtárikom. Hudobnú produkciu, ako pri všetkých nahrávkach v posledných rokoch, mala pod palcom výhradne samotná autorka.



"Po napísaní pesničky som dlho uvažovala nad námetom videoklipu, nechcela som totiž prvoplánovo chodiť v sade zakvitnutých jabloní. Dej som teda umiestnila na starú povalu, kde sú ukryté spomienky. Oslovila som režiséra Jara Jarisa Vaľka, s ktorým som už v minulosti niekoľkokrát spolupracovala. Ideálnu povalu som vďaka kamarátom našla na Detvianskej Hute pri Zvolene, ktorú sme museli pred natáčaním kompletne upratať, vyhádzať staré dosky a pozametať. Urobili sme z nej útulné, čarovné miesto, kde sme natáčaním strávili celý deň," dodala Smatanová.



Aktuálne sa Zuzana so svojou kapelou venuje najmä letnému koncertovaniu a písaniu nových pesničiek, v prvej polovici júla si dopraje aj zopár dovolenkových dní na Slovensku. Po veľkom úspechu knižky Peter Nagy pre deti, ktorú ilustrovala počas pandémie a ktorá získala titul Detská kniha roka 2021, sa budúci rok teší na ilustrovanie pokračovania Peter Nagy pre deti 2, ale aj oslávenie 20. výročia účinkovania na scéne a vydania svojho debutového albumu samotným koncertovaním a stretávaním sa s fanúšikmi.



Jablone videoklip: