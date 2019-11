Zväz autorov a interpretov populárnej hudby odovzdá hudobné ceny

Bratislava 27. novembra (TASR) – Zväz autorov a interpretov (ZAI) pripravuje 15. ročník výročných cien, ocení svojich partnerov na hudobnom trhu. Ceny získajú osobnosti a podujatia v 11 kategóriách, slávnostné odovzdávanie sa uskutoční v bratislavskom klube MMC 16. januára budúceho roka. TASR o tom informovala tajomníčka ZAI Andrea Sarvašová.



Tento ročník bude bez kategórie regionálnych rozhlasových staníc. „Vrátili sme sa k jednej spoločnej kategórii rozhlasových staníc, pretože regionálne rádiá nejavili o účasť a kontakt záujem. Potešili nové mená, a to nielen medzi objavmi roka, veríme, že ich uvidíme aj na pódiu počas vyhlasovania ocenených,“ uviedol pre médiá predseda rady ZAI Martin Sarvaš.



Medzi nominovanými v kategórii rozhlasová stanica roka je Rádio Anténa Rock, Rádio Vlna a Rádio_FM. V kategórii festival roka sú nominované Grape, Pohoda a Topfest. V kategórii album roka sú nominované štyri kapely, keďže dve dostali zhodný počet hlasov, Korben Dallas s albumom Bazén, Walter Schnitzelsson s albumom Sugar Kids Won't Stop Screaming, Fermata s albumom Blumental Blues a Elán s albumom Najvyšší čas.



V kategórii skupina roka sú nominovaní Korben Dallas, Čad, Iné Kafe a Elán, hlasy dostala aj Slobodná Európa, Para či No Name. V kategórii speváci získali nominácie Martin Ďurinda, Jožo Ráž, Pišta Vandal Chrappa a Lukáš Adamec. Medzi speváčkami sú nominované Sima Martausová, Emma Drobná, Tammy Nižňanská a Zuzana Mikulcová. Ocenenie objav roka získa jeden z trojice Lady Jane, The Youniverse a Parketový lev. Počas slávnostného večera bude odovzdaná aj Cena za celoživotný prínos k rozvoju hudobnej scény, o držiteľovi rozhodne rada ZAI.



Jeden z trojice Roman Bomboš, Rudi Rus a Matej Sifon Mervart si odnesie sošku mikrofónu v kategórii hudobný redaktor/moderátor, ocenenie usporiadateľ roka získa jeden z trojice Dušan Drobný, Tibor Zelenay a Rasťo Škrinár. Na ocenenie medzi veľkými klubmi sú nominované MMC, Collosseum a Piano Club, medzi malými klubmi Blue Note, RC Mlyn a Randal.



Ceny ZAI získali v minulom roku 2018 Sima Martausová, Martin Ďurinda, Horkýže slíže, The Gang za album The Gang, Bullet Holes z Bratislavy ako objav roka, Roman Bomboš, Rádio Anténa Rock, Tibor Zelenay, Majestic Music Club Bratislava, Bratislavské jazzové dni a Topfest. Cenu za celoživotný prínos získal legendárny rozhlasový a televízny moderátor verejnoprávnej ORF zo susedného Rakúska Udo Huber.