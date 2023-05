Zverejnili finalistov súťaže Dráma 2022

Bratislava 4. mája (TASR) - Divadelný ústav zverejnil mená finalistov 23. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku Dráma 2022. Prihlásilo sa do nej 46 súťažných prác, z toho 26 dramatických textov v slovenskom a 20 v českom jazyku. Z prihlásených diel vybrala šesťčlenná porota do finálneho výberu tri texty. Víťaz bude známy počas festivalu Nová dráma/New Drama (15. - 20. mája). TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Morsztynová.



O postupujúcich textoch rozhodovala porota zložená zo zástupcov organizátorov súťaže. Predsedal jej Mário Drgoňa, lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla (SND). Porotu ďalej tvorili dramaturgička Marta Ljubková, umelecká šéfka Divadla Jána Palárika v Trnave Lucia Mihálová, lektor dramaturgie Národného divadla Košice Lukáš Kopas, lektorka dramaturgie Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Barbora Cannerová a riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.



Do finále súťaže Dráma 2022 postúpili Branislav Mazúch s textom Šelijaké veci. Subštancie, Ondřej Novotný (Můj otec byl Saturn) a Eva Prchalová, Tereza Marečková (Žal-uzie).



Ako ďalej spresňuje Divadelný ústav, finálové texty budú prezentované vo forme scénického čítania na podujatí Trojboj 20. mája o 15.00 h v Modrom salóne SND v Bratislave, v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2023. Účinkovať budú profesionálni herci Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Meno víťaza súťaže oznámia počas slávnostného odovzdávania ocenení v závere festivalu.