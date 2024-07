Zverejnili prvé zábery zo zákulisia nakrúcania filmu Duchoň

Bratislava 23. júla (TASR) - Režisér Peter Bebjak má za sebou prvé dni nakrúcania dobového hudobného filmu Duchoň. Tvorcovia snímky, venovanej životnému príbehu hudobnej legendy, ktorá vďaka výnimočnému talentu spája generácie, zverejnili prvé zábery zo zákulisia nakrúcania. TASR o tom informoval Peter Gašparík, PR manažér distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá titul prinesie do kín v lete 2025.



Podľa Bebjaka mal Karol Duchoň jedinečný talent a fascinujúci životný príbeh. "Bol zložitý, ale zároveň láskavý a pozorný. Vystupoval od Kuby až po Japonsko a všade dokázal ľudí uchvátiť. Napriek tomu sa ako hviezda nikdy necítil a bolo v ňom niečo, čím nás k sebe dokáže pripútať aj dnes, takmer štyridsať rokov od jeho smrti," poznamenáva režisér.



Vo filme ukáže, ako sa Duchoň z chlapca z vidieckej kapely mení na československého Toma Jonesa. Ako dostal príležitosť hrať v kluboch na západe a aj to, ako sa po návrate vďaka jedinej pesničke stal zo dňa na deň skutočnou dobovou pop ikonou. Písali preňho najrenomovanejší hudobní skladatelia a textári na Slovensku, získaval ceny na najvýznamnejších súťažiach a prichádzali mnohé zahraničné turné. Obrovský úspech však začína prebúdzať aj spevákových vnútorných démonov.



"Každý okamih nakrúcania tohto filmu má jedinečnú atmosféru. Hudba, scéna, kostýmy a masky, to všetko v človeku dokáže vyvolať neobyčajne silné emócie. Je to krásne a je to výsledok precíznej spolupráce množstva ľudí, ktorí patria medzi špičku vo svojich odboroch," dodáva Bebjak.



Po boku Vladislava Plevčíka ako Karola Duchoňa sa v úlohe jeho prvej manželky Eleny objaví Anna Jakab Rakovská, rodičov stvárnia Gregor Hološka a Agáta Spišáková. V menšej úlohe diváci uvidia aj Tomáša Maštalíra.



Distribučná spoločnosť potvrdzuje, že film Duchoň príde do kín v lete 2025, v roku, keď si budeme pripomínať 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti.