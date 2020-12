Zvolenské divadlo začína hrať pre divákov v sále aj v štúdiu

Zvolen 4. decembra (TASR) – Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) začína hrať pre divákov naživo, predstaveniami ožívajú divadelná sála i štúdiové priestory. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.



Ako dodala, hranie je možné len pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení. Na hygienu kladie podľa nej divadlo najvyššie štandardy. Diváci sú usádzaní ďalej od seba pri kapacite do 50 percent. „Zároveň v záujme spoločnej bezpečnosti vyžadujeme od návštevníkov dodržiavanie základných opatrení. Sú nimi v prvom rade požiadavky na rúško nasedené počas celej návštevy divadla, dezinfekcia rúk. Dôraz je tiež na to, aby sa ľudia nezhromažďovali pred šatňami, pri vstupe do sály a pri odchode zo sály,“ poznamenala s tým, že bufet pred sálou nie je k dispozícii. Šatne a toalety k dispozícii sú.



Nielen pre najmenších divákov pripravilo divadlo 'mikulášsky balíček'. V pomyselnom balíčku sú ukryté tri rozprávky, jedna domáca, jedna hosťujúca a jedna v online priestore.



Domácou rozprávkou sú Pom Pomove rozprávky, ktoré herci odohrajú v piatok o 17.00 a v nedeľu 6. decembra o 16.00 h. Hosťujúcou rozprávkou je vzdušné laboratórium Aero pre deti od jeden a pol do piatich rokov v Štúdiu DJGT v sobotu 5. decembra o 16.00 h. „Pre deti, ktoré z najrôznejších dôvodov nemôžu zavítať priamo do divadla, sprístupní DJGT online svoju dávnejšie uvádzanú rozprávku Hľadá sa Mikuláš!. Sprístupnená bude bezplatne od mikulášskej nedele do konca decembra na YouTube kanáli divadla,“ zhrnula vedúca marketingu.



Predpredaj vstupeniek na december je podľa nej spustený, vstupenky kúpia záujemcovia online na stránke divadla aj v divadelnej pokladnici. "Vstupenky odporúča divadlo nakupovať z domova, v štandardných hodinách je však otvorená aj pokladnica divadla," ukončila Valentínyová.