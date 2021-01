Tvorba zvolenského divadla pokračuje aj za zatiahnutou oponou

Zvolen 19. januára (TASR) – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene v súčasnosti pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírus funguje v obmedzenej prevádzke, jeho tvorba však neutícha. Pre TASR to uviedol umelecký šéf DJGT Peter Palik.



„Pripravujeme sa na nasledujúcu časť sezóny a na budúcu sezónu. Pokračuje vyhodnotenie činnosti divadla z minulého roka a s nádejou pripravujeme aj letný festival Zámocké hry zvolenské. Ako otváraciu premiéru chceme Gogoľovu satirickú komédiu Revízor,“ dodal.



Kontakt divadla s divákmi je v súčasnosti možný len vo virtuálnom priestore. Na YouTube kanáli DJGT nájdu diváci archivovaných všetkých 40 relácií minuloročného divadla a aj autorský program Noci divadiel. V januári pribudne archívny záznam inscenácie Na konci, ktorá je o patrónovi divadla a osobnosti regiónu, Jozefovi Gregorovi Tajovskom. Na sociálnych sieťach divadla sú v súčasnosti januárové Hravé výzvy DJGT, v ktorých si fanúšikovia môžu vyskúšať svoju kreativitu na divadelné témy.



DJGT sa pripravuje aj na inscenácie, ktoré chcú divákom predstaviť, keď sa podarí divadlo otvoriť. Prvou z nich je Čepiec podľa knihy Kataríny Kucbelovej. Režisérom, ako aj autorom dramatizácie a scény je Peter Palik. Literárne obrazy a postrehy autorky chce pretaviť do netradičného javiskového tvaru.



„Túto víziu zásadne podporí hudba Martina Geišberga a Daniela Špinera a jedinečný rukopis choreografky Libuše Bachratej, ktorá sa venuje rôznym podobám folklóru,“ spomenul umelecký šéf divadla. Podľa neho s 11 hercami a herečkami už vlani v novembri choreografka absolvovala prvý pohybovo-tanečný workshop zameraný na tradičnú kultúru z regiónu Šumiac.



Súčasťou inscenácie budú aj efektné projekcie Veroniky Šmírovej a variabilné kostýmy výtvarníčky Viktórie Csányiovej. Tvorivý proces je zatiaľ na diaľku, premiéra je naplánovaná na 19. marca.



Všetky plány divadla sú však formulované flexibilne a môžu sa promptne meniť. Hlavným cieľom divadla však ostáva zámer vrátiť umenie čo najskôr späť do živého kontaktu s divákmi.