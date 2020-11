Zvolenské divadlo bude v rámci Noci divadiel hrať cez internet

Zvolen 19. novembra (TASR) – Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) v rámci víkendového podujatia Noc divadiel prinesie divákom predstavenie cez internet. Tento rok sa podujatie pre šírenie nového koronavírusu celoslovensky presunulo do virtuálneho priestoru.



„Divadlo prinesie v sobotu 21. novembra na youtube kanáli predstavenie Noc so svetlom pre každého. Atraktívnou diskusiou a pútavými hudobnými hosťami poukáže na vzájomné obohacovanie sa inakosťou v kultúre,“ informovala TASR vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.



Ako dodala, programom v znamení tolerancie a spolupatričnosti bude sprevádzať herec Richard Sanitra. Zvolenčanka Alena Mičian Ostrihoňová priblíži prácu s odlišnosťou pohľadom dlhoročnej pedagogičky a koordinátorky prevencie mládeže. Predstaví tiež úspechy zvolenského komunitného centra a rovnomenného súboru Romano Jilo.



„Choreografka Libuša Bachratá sa v praxi zaoberá slovenským folklórom a rómskymi tancami, viac prezradí vo svojom vstupe,“ uviedol umelecký šéf DJGT Peter Palik a s tým, že v predstavení vystúpia aj ďalší hostia, napríklad literátka a poetka Katarína Kucbelová.



Hudobnými hosťami budú bratia Geišbergovci a Daniel Špiner. „Ich piesne obohatené inšpiráciami a motívmi z rôznych etník podčiarknu fakt, že práve kultúra môže byť mostom porozumenia. Do tematiky sa ponoria aj herci DJGT, ktorí na vlastnej koži zažijú pohybovo-tanečný workshop,“ doplnil Palik.



Tradičnou bodkou za programom budú sviečky pred divadlom, tento rok prostredníctvom živého streamu. DJGT sa tak spojí svetlom sviec s divákmi a ďalšími divadlami na Slovensku i v Európe. Noc divadiel sa koná každý rok tretiu novembrovú sobotu.