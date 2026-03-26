Zvolenské divadlo uvedie premiéru s názvom Atómové mača
Autor TASR
Zvolen 26. marca (TASR) - Najnovšia inscenácia Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene s názvom Atómové mača bude mať slovenskú premiéru na Svetový deň divadla. TASR o tom informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová s tým, že to bude v piatok 27. marca.
Autorom divadelnej hry Atómové mača je dramatik, herec a režisér Tomáš Dianiška. „Hra Atómové mača patrí k jeho prvotinám a prináša typický mix sci-fi žánru, provokatívneho humoru a akčných postáv,“ objasnila dramaturgička divadla Uršuľa Turčanová.
Dodala, že hlavní hrdinovia zažívajú celkom bežný deň na starých internátoch vo Zvolene. Vplyvom nečakaných okolností sa však za asistencie záhadného mačaťa náhle prepadajú dierou v práčke z roku 2019 do minulosti. „Postupne zisťujú, že sa ocitli v novembri kultového roku 1989. Na návrat späť do budúcnosti budú musieť použiť všetku svoju vynaliezavosť,“ podotkla.
Ako ďalej uviedla, réžiu má na starosti umelecký šéf DJGT Peter Palik, ktorý hru aj preložil. „Podpísal sa tiež pod dynamicky sa meniacu scénu, ktorá podčiarkne súčasné aj dobové kostýmy,“ konštatovala.
Prvú reprízu inscenácie Atómové mača naplánovali hneď na sobotu 28. marca. „Tempo inscenácie, odľahčený štýl a nápadité postavy vytvárajú divácky príťažlivý zážitok a oslovia nielen tých, ktorí si osemdesiate roky pamätajú,“ reagovalo DJGT.
