Zvuková inštalácia Grigio Due zostáva prístupná do 13. januára

Bratislava 4. januára (TASR) - Zvuková inštalácia nemeckého umelca Haukeho Hardera s názvom Grigio Due zostáva v Slovenskej národnej galérii (SNG) prístupná do 13. januára. Návštevníci si ju môžu vypočuť na schodisku v Esterházyho paláci denne okrem pondelka od 15.00 do 18.00, vo štvrtok od 17.00 do 20.00 h. TASR o tom informovala Eva Vozárová z umeleckého združenia ooo, ktoré inštaláciu realizuje.



Zvuková inštalácia Grigio Due svojím princípom naznačuje fungovanie sveta, v ktorom žijeme. Spája dva protikladné prvky. V prírode sa nevyskytujúce matematicky čisté sínusové vlny prehráva cez nedokonalé amplióny, ktoré svojou stavbou zvuk degradujú – v tomto kontexte však obohacujú zvukové spektrum o nové javy, ktoré by bez tejto symbiózy neexistovali.



„Z každého ampliónu hrá iba jedna frekvencia, ale zvuk, ktorý počuje naše ucho, je bohatší – počujeme množstvo frekvencií,“ priblížil dielo jeho autor. „Tieto frekvencie dokážeme objaviť až po chvíli, postupne, ako naše ucho putuje týmito zvukmi,“ dodal.



Fero Király zo združenia ooo vysvetľuje, že primárnym záujmom je učiť ľudí načúvať miestu, na ktorom sa nachádzajú. „Na Slovensku nemáme tradíciu tohto typu podujatí, no je celkom príznačné, že sa tento projekt nedeje na mieste určenom na hudbu, teda v koncertnej sále, ale v priestore na výtvarné umenie, v galérii. Zvukové inštalácie sa počúvajú inak než hudba na koncerte. Je to iný typ situácie, deje sa kontinuálne a návštevník sa môže rozhodnúť zastaviť a započúvať sa,“ uviedol.



Zvukovú inštaláciu otvoril 24. novembra koncert v rámci jubilejného 40. vydania cyklu Hudba dneška v SNG, na ktorom bola uvedená aj Harderova skladba Munching it Up in One Mouthful pre violu, sínusové vlny, zosilňovač a amplióny. Do Bratislavy Harder pricestoval na pozvanie hudobníka Királyho a kultúrnej manažérky Vozárovej zo združenia ooo.