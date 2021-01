J. Kirschner predstavuje titulnú pieseň k seriálu Slovania

Bratislava 18. januára (TASR) - Slovenská speváčka Jana Kirschner predstavuje novú pieseň Láska neumiera. Titulnú skladbu k očakávanému seriálu Slovania zložila spoločne so svojím partnerom a producentom Eddiem Stevensom. Príbeh titulnej piesne k historickému seriálu sa začal písať už koncom roku 2019, keď producentka Wanda Adamík Hrycová zavolala speváčke a požiadala ju o napísanie titulnej skladby. TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.



Kirschner priznala, že zo začiatku si nevedela úplne predstaviť, ako by mohla hudobne a bez pátosu preniknúť do obdobia Slovanov. Keď ju producentka v decembri 2019 oslovila, cítila, že jej vkladá do rúk veľkú zodpovednosť a zároveň príležitosť. "Myslím si, že na chvíľu vo mne skrsla aj istá pochybnosť, či by túto pieseň mala spievať ženská interpretka. No na druhej strane som práve v tom videla istú príležitosť, ako prelomiť predsudky a očakávania a prijala som to ako výzvu," hovorí speváčka a ďalej približuje genézu seriálovej piesne: "Na jar minulého roka v Londýne, odseknutá od domova a rodiny, som pomedzi domácu výučbu našich detí premýšľala, ako sa spojiť s touto časťou našej histórie. Po niekoľkých mesiacoch uvažovania nad tým, čo nás spája, som pochopila, že sú to práve asi tie úplne základné otázky, pocity a emócie."



Autorka piesne Láska neumiera podčiarkuje, že láska je téma týchto dní. "Tisíckrát skloňovaná, no stále živá. Je to rozhodne veľká téma aj posledného roka a myslím si, že mnohí z nás si práve počas neho uvedomili, že je to možno jediná istota, ktorú v tomto podivuhodnom svete máme," komentovala Kirschner názov skladby, ktorú nahrávali v londýnskom štúdiu Special Bikkie. Producentom a spoluautorom piesne je Stevens a okrem Kirschner, ktorá napísala i text, v nej spieva aj Štefan Štec. "Spolupráca so Štefanom Štecom vznikla v mojej hlave už dávno predtým, než som bola oslovená napísať titulnú pieseň k seriálu Slovania, pretože môj muž Eddie Stevens produkoval pre Štefana nádhernú skladbu Duje Vitor, ktorá potom hrala v našej domácnosti dlhé týždne. Pre mňa je jeho hlas dôležitým prvkom celej skladby," konštatovala s tým, že Štecov hlas priniesol piesni "nielen rovnováhu, ale aj akúsi potrebnú zemitosť".



Seriál Slovania, ktorého príbeh je posadený do Karpatskej kotliny počas 7. storočia nášho letopočtu, pracuje nielen s fiktívnou rekonštrukciou historického obdobia, ale i s fantazijnými a nadprirodzenými prvkami. Tvorcovia sa inšpirovali motívmi zo slovenskej a ukrajinskej ľudovej slovesnosti zachytenej v piesňach, poverách či rozprávkach. Režisérmi najvýpravnejšieho seriálu v histórii Slovenska, ktorý má v marci uviesť na obrazovky televízia Joj, sú Peter Bebjak, Michal Blaško, Serhii Sanin a Oleg Stahrusky. Seriál má 12 častí. V hereckom obsadení figurujú Zuzana Fialová, Juraj Loj, Richard Autner, Dušan Cinkota, Michal Režný, Andy Hryc, Tomáš Maštalír, Marek Vašut a ďalší.