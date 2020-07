10 skvelých tipov na krátke letné rodinné výlety do Dolného Rakúska

1) Zážitkový svet Mendlingtal (Göstling)

Bratislava 15. júla (OTS) - Vďaka nasledujúcim desiatim tipom hravo zvládnete plánovanie programu víkendovej rodinnej dovolenky a výlety premeníte na nezabudnuteľné dobrodružstvo. Dolné Rakúsko totiž ponúka množstvo výletných miest, ktoré zabezpečia pohodu, zábavu i osvieženie pre každého člena rodiny - deti i dospelých. Praktická dostupnosť vám navyše zjednoduší cestovanie.Alpské potoky kedysi zdobilo veľké množstvo vodných kanálov, riečnych brán, chodníčkov, mlynských kolies a priehrad. V oblasti Göstling sa miestni obyvatelia rozhodli tieto drevené prvky v horách zrekonštruovať, vďaka čomu vznikol veľmi obľúbený zážitkový svet Mendlingtal a trasa „Auf dem Holzweg“ - cestičky vytvorené drevenými lávkami, ktoré vedú popri horskom žľabe na spúšťanie dreva. Objavíte na nej krásne skalnaté úkazy, rokliny a napínavé zážitkové zastávky a stanovištia. V rámci zážitkového sveta sú k dispozícii aj staré mlyny, náučné chodníčky a pocitový chodník, po ktorom sa môžu deti prechádzať naboso.Zážitková turistická trasa Nebelstein (Nebelstein Erlebnis-Wanderweg) je turistickú okruh s dĺžkou približne 11 kilometrov. Netreba sa však báť a prejsť všetky kilometre, no napriek tomu ich zdoláte doslova "hravo" - o zábavu a rozmanitosť sa vám totiž postará šesť zážitkových zastávok pozdĺž trasy. Tá vedie cez vrchol hory Nebelstein (1017 m) a okrem nádhernej panenskej prírody a úžasných výhľadov na jednotlivých stanovištiach spoznáte svet živlov, ktoré dokonale charakterizujú túto oblasť: kameň, drevo, rašelinu a lesnú zver. Čakajú na vás drevené stavby, kamenné ihriská a dokonalá vyhliadka.Nový zážitkový chodník „Po stopách kráľa lesa“ v St. Corona vedie cez 15 hravých a vzdelávacích staníc. Deti sa tu dozvedia všetko o živote a úlohách týchto maličkých, zato však dôležitých, obyvateľov lesa. Mravec sa právom označuje za kráľa lesa. Veď dokáže na dlhé vzdialenosti uniesť mnohonásobne väčšie bremeno ako je hmotnosť jeho vlastného tela. Zároveň stavia veže a tunely, pričom udržiava lesy a lúky čisté. Zážitkový chodník sa rozprestiera pri Kampsteine na trase dlhej 2,5 km a skvele sa hodí pre rodiny s deťmi. Na najvyššom bode túry sa pri umelom rybníku nachádza „Relax-Reich“ („Oddychové kráľovstvo“) s ležadlami a lavičkami.Cyklotrasa po nábreží Dunaja vás zavedie do mesta záhrad Tulln so všetkými jeho lákadlami a po novom aj špeciálne pre deti. Na svojej ceste sa stanete s deťmi záhradnými prieskumníkmi v Tullnských záhradách - s chodníkom v korunách stromov a najväčším prírodným ihriskom v Dolnom Rakúsku. Vydajte sa po stopách starých Rimanov a Nibelungov, ktorí chodili po rovnakých cestách ako sa vydáte vy. Ponorte sa do sveta malého Egona Schieleho, ktorý sa narodil na železničnej stanici v Tullne a objavte miesta pre hry a zážitky uprostred prírody - napríklad prírodný zážitkový chodník Donau.Spuren.Langenlebarn a prírodné lužné kúpalisko v Tullne.25 pravdepodobne najzaujímavejších a najkrajších kilometrov Dunajskej cyklotrasy je ako stvorených na pestrý rodinný výlet na bicykloch. Po ceste na vás čakajú skvelé ihriská plné zážitkov, krásne prírodné kúpaliská, pieskové pláže, romantické dedinky, impozantné zrúcaniny hradu, zaujímavé múzeum a veľa možností na relax. Kompou sa preplavíte na druhú stranu rieky a naspäť sa vrátite loďou alebo vlakom.Obľúbená celoročná bobová dráha EIBL Jet Türnitz ponúka adrenalínový zážitok z rýchlej jazdy. Nachádza sa uprostred čarovnej prírody pastvín a lúk. Na jednej strane si tak užijete poriadnu zábavu pri bobovaní, na druhej strane relax v krásnej prírode. Dráha zároveň poskytuje i bezbariérový prístup a je otvorená za každého počasia.Zoologická záhrada Kernhof je domovom pre ťavy, lamy či nosále a v posledných rokoch sa populárnymi stali najmä biele tigre. V tomto originálnom a najmodernejšom zariadení pre tigre v Európe sa o nich nielen starajú, ale ich aj trénujú. A to všetko vrátane tigrej škôlky. V spolupráci s programom na ochranu živočíšnych druhov tu okrem toho žijú aj jediné snežné leopardy v Dolnom Rakúsku.Medvedí les Arbesbach (Bärenwald Arbesbach) je jedno z troch útočísk medveďa hnedého, ktoré má pod patronátom medzinárodná organizácia pre ochranu zvierat „Štyri labky“. Zvieratá, ktoré doteraz žili u súkromných chovateľov alebo v cirkusoch, tu našli optimálne prostredie s podmienkami zodpovedajúcimi ich potrebám. Aktuálne sa tu nachádza 6 medveďov, ktoré majú k dispozícii zalesnenú oblasť s rozlohou viac ako 1,3 ha, vďaka čomu môžete tieto impozantné zvieratá obdivovať v ich prirodzenom prostredí.V lete vás určite osvieži previezť sa po hladine Dunaja - či už drevenou loďkou, luxusnou výletnou loďou alebo na katamarane s prúdovým pohonom. Vo Wachau premávajú od apríla do októbra medzi Kremsom, Spitzom a Melkom výletné lode súkromných spoločností, ktoré si viete objednať priamo vo Wachau či online. Navyše počas hlavnej sezóny premáva každú nedeľu z Tullnu do Wachau historický parník MS Stadt Wien. A z Viedne sa možno rýchlo prepraviť rovno do Bratislavy: katamaran Vienna City-Liner s prúdovým pohonom potrebuje na cestu v každom smere iba 1 hodinu a 15 minút. Môžete však cestovať aj dobrodružnejším spôsobom. Lodný mlyn v obci Orth/Donau ponúka plavbu na drevenej lodi typu „Tschaike“, ktorá je originálnou replikou dunajskej lode z roku 1530.Okolo rieky Traisen môžete s deťmi bezpečne krúžiť na úseku Traisentalskej cyklotrasy v St. Pöltene, ktorá je vyhradená pre rodiny s deťmi. Trasa vedie neustále pozdĺž riečky a ponúka rozmanité príležitosti zosadnúť z bicykla. Napr. pri jazerách Viehofner Seen, kde môžete presadnúť z bicykla na vodný bicykel a do veslárskeho člna. Alebo prejdete po drevenej lávke na náučný chodník Feldmühle, kde môžete pozorovať žaby, motýle a žlté lekná. Ak chcete, môžete vyliezť na vyhliadkovú vežu alebo navštíviť reštauráciu „Seedose“. Pokračujete popri veľkých ihriskách k štvrti s vládnymi a úradnými budovami. Tu môžete navštíviť „Dolnorakúske múzeum“ s jeho skvelými akváriami a teráriami alebo vyjsť na vyhliadkovú zvoniacu vežu a pozrieť sa na hlavné mesto Dolného Rakúska (St. Pölten) z vtáčej perspektívy. Ďalšie informácie o tipoch na letné výlety pre celú rodinu v Dolnom Rakúsku nájdete tu