3 z 10 fajčiarov zvažujú alebo už prešli na bezdymovú alternatívu

Bratislava 31. júla (OTS) - Vyše 27% fajčiarov na Slovensku už objavilo alternatívu v podobe bezdymových tabakových výrobkov, prípadne prechod na zahrievaný tabak zvažujú. Odpovede opýtaných pritom naznačujú silnú tendenciu brať predovšetkým ohľad na svoje okolie – menej obťažovať ostatných dymom či zápachom.Prieskum uskutočnila spoločnosť CreditCall v spolupráci s agentúrou Neuropea pre spoločnosť JTI (Japan Tobacco International), ktorú zaujímal postoj ľudí k potenciálne menej rizikovým alternatívam fajčenia. Názor vyjadrila tisícka obyvateľov Slovenska medzi 11. a 18. júnom.Nové kategórie tabakových výrobkov, ktoré začali prichádzať na trh v ostatných rokoch, často pri komunikácii zdôrazňujú potenciálne nižšie zdravotné riziko pri ich užívaní – keďže sa do tela neuvoľňujú splodiny horenia. Zdravotné riziká ako dôležitý faktor pri rozhodovaní o prechode na tieto výrobky uviedla polovica tých, ktorí zmenu uskutočnili alebo ju zvažujú. No neboli to najčastejšie uvádzané dôvody.okomentoval výsledky prieskumuSnaha takýchto fajčiarov o ohľaduplnejší prístup k okoliu nahráva všeobecnému pocitu v populácii: viac ako 55% opýtaných na otázku, či fajčenie považujú vo svojom okolí za obťažujúce odpovedalo, že veľmi alebo skôr áno. Viac ako štvrtina si to nevšíma.Pri otázke, či bezdymové výrobky považujú za menej obťažujúce, odpovedalo pozitívne 47% ľudí – fajčiarov i nefajčiarov. Na druhej strane, štyria z desiatich s týmto nesúhlasia a 12% nemá silný názor. Etický prístup k fajčeniu dominoval aj pri otázke, čo by mali fajčiari robiť, aby ich zlozvyk čo najmenej obťažoval ostatných. Prevládal dôraz na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov, či apel, aby sa nefajčilo v prítomnosti iných. Asi desatina ľudí by fajčiarom poradila prechod na bezdymové alternatívy.Hoci snaha menej otravovať okolie dymom a starosť o zdravie či životné prostredie dominujú medzi odpoveďami „konvertovaných“ fajčiarov, nie sú to jediné motivácie. Pre tretinu je dôležitá chuť a pre štvrtinu priaznivejšia cena tabakových náplní. Každý piaty fajčiar, ktorý prešiel alebo zvažuje bezdymové výrobky, za dôležitý faktor označil aj dizajn a štýlovosť.dodal. Nové bezdymové výrobky od JTI prišli na slovenský trh v marci tohto roka. Vzhľadom pripomínajú kľúč od luxusného auta a zároveň prinášajú tradičnú chuť bez nepríjemných tónov, ktoré si spotrebitelia môžu s touto kategóriou spájať.