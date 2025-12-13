< sekcia Magazín
4 Tenori si v O2 aréne prevzali zlatú platňu za album Vánoční
Špeciálny koncert Vánoční přání, pripravený producentom Janisom Sidovským, priniesol dvojhodinový program plný sviatočných melódií i veľkých nadčasových hitov.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Vianočne naladená pražská O2 aréna sa v sobotu 6. decembra zaplnila do posledného miesta pri príležitosti galakoncertu 4 Tenorov, ktorí tu vystúpili prvýkrát. Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo si počas večera prevzali Zlatú platňu Supraphonu za svoj aktuálny album Vánoční, ktorý vydali len pred mesiacom. Zároveň prekvapili fanúšikov oznámením ďalšieho koncertu v O2 aréne - 18. decembra 2027, keď tu oslávia desať rokov na scéne. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Špeciálny koncert Vánoční přání, pripravený producentom Janisom Sidovským, priniesol dvojhodinový program plný sviatočných melódií i veľkých nadčasových hitov. 4 Tenori spievali v sprievode Filharmónie Bohuslava Martinů pod taktovkou Leoša Svárovského, detského zboru Severáček, mužského zboru Doodles a s hviezdnymi hosťami: Michaelou Gemrotovou Štikovou, Monikou Absolonovou a Helenou Vondráčkovou. Vianočnú atmosféru doplnil cimbalový súbor z Kyjova a prekvapením večera bolo akrobatické vystúpenie Jakuba Vašinu, dlhoročného člena slávneho Cirque du Soleil.
„Naša cesta do ikonickej O2 arény viedla nielen cez Fórum Karlín, Národné divadlo Brno, Gong Ostrava, Lucernu či Carnegie Hall, viedla cez stovky sál v Česku a na Slovensku, často cez dedinky a skryté zákutia. Máme za sebou viac než 350 koncertov a sme každému, kto na nás prišiel, vďační za priazeň. Moje ďakujem teda patrí publiku. Bez neho by sme skončili, dáva nám silu a je našou inšpiráciou. Ďakujeme,“ hovorí producent Janis Sidovský.
4 Tenori si už od vydavateľstva Supraphon prevzali tri platinové a tri zlaté platne. V rámci koncertu v O2 aréne k nim pribudla štvrtá zlatá platňa za nový album Vánoční. Mimoriadny úspech albumu naznačuje, že do konca roka splní podmienky IFPI ČR i pre platinovú platňu.
Publikum si užilo nielen vianočné piesne a koledy, ale i hity ako Už z hor zní zvon, Mně sílu dáš, Hallelujah či Jdi za štěstím, rovnako ako skladby z muzikálov Dracula, Les Misérables, Fantóm opery či Aladin. 4 Tenori počas večera tiež vzdali poctu Hane Zagorovej a Věre Špinarovej. Na záver koncertu pozvali 4 Tenori fanúšikov na ďalší veľkolepý koncert do O2 arény, na ktorom oslávia 18. decembra 2027 svojich desať rokov na scéne.
