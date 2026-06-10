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4 Tenori vydávajú singel Massachusetts
Nový singel Massachusetts nadväzuje na silnú českú tradíciu spojenú s touto piesňou a zároveň ju posúva do súčasného pop-crossoverového zvuku, typického pre 4 Tenorov.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Úspešné koncerty v USA, návrat do slávnej Carnegie Hall a nová nahrávka dnes už popovej klasiky Massachusetts, jednej z najkrajších balád Bee Gees, to je populárne vokálne kvarteto 4 Tenori, ktoré tvoria Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž. Zoskupenie zároveň v lete svojím vystúpením otvorí koncert legendárnej Diany Ross, ktorá sa prvýkrát predstaví českému publiku. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Nový singel Massachusetts nadväzuje na silnú českú tradíciu spojenú s touto piesňou a zároveň ju posúva do súčasného pop-crossoverového zvuku, typického pre 4 Tenorov. Nahrávku 4 Tenori symbolicky venujú Václavovi Neckářovi ako poctu interpretovi, ktorý preslávil skladbu v českej verzii.
Videoklip vznikol v New Yorku počas amerického turné a zachytáva atmosféru veľkomesta ako miesta lúčenia i návratov k domovu, k sebe i k hudbe. „Je to jedna z tých skladieb, ktoré má človek pod kožou. V Amerike sa mi spojila s túžbou po domove a zrazu dávala ešte hlbší zmysel,“ hovorí Kříž.
Kvarteto sa z USA vracia s mimoriadnym ohlasom. V prestížnej sále Zankel Hall newyorskej Carnegie Hall vystúpilo už druhýkrát, tentoraz s programom Best of Broadway a za účasti hostí z newyorskej Broadway: Heather Makalani, Daniel Assetta a Rachel Zatcoff. Táto trojica umelcov sa spoločne so 4 Tenormi podieľala i na záverečnom čísle koncertu, ktorý bol vypredaný a zožal pozitívne kritiky. „Pre nás umelcov je najväčšou odmenou potlesk publika a standing ovation v Carnegie Hall patrí k najsilnejším momentom môjho života,“ poznamenal Bragagnolo.
Okrem New Yorku vystúpili 4 Tenori tiež v Chicagu a Cedar Rapids, kde reprezentovali českú hudbu na významných spoločenských podujatiach. Producent a manažér 4 Tenorov Janis Sidovský k tomu uviedol: „4 Tenori vystúpili na galavečere ekonomického fóra, kde sa zišlo množstvo osobností z Európy a USA. Je pre nás česť, že práve tu mohla zaznieť Smetanova Vltava či pesničky Karla Svobodu.“
Na domácej scéne čaká 4 Tenorov nabité koncertné leto. Popri vlastnom turné prijali i prestížne pozvanie otvoriť koncert jednej z najväčších ikon svetovej pop music Diany Ross. Ten sa uskutoční 29. júla v Plzni a pre české publikum pôjde o historicky prvú príležitosť užiť si šou tejto legendárnej speváčky.
„Je to pre nás obrovská česť. Diana Ross je absolútna legenda, už samotné stretnutie by bolo silným zážitkom, nieto ešte vystupovať na jej koncerte,“ hovorí Vojtko.
Nový singel Massachusetts nadväzuje na silnú českú tradíciu spojenú s touto piesňou a zároveň ju posúva do súčasného pop-crossoverového zvuku, typického pre 4 Tenorov. Nahrávku 4 Tenori symbolicky venujú Václavovi Neckářovi ako poctu interpretovi, ktorý preslávil skladbu v českej verzii.
Videoklip vznikol v New Yorku počas amerického turné a zachytáva atmosféru veľkomesta ako miesta lúčenia i návratov k domovu, k sebe i k hudbe. „Je to jedna z tých skladieb, ktoré má človek pod kožou. V Amerike sa mi spojila s túžbou po domove a zrazu dávala ešte hlbší zmysel,“ hovorí Kříž.
Kvarteto sa z USA vracia s mimoriadnym ohlasom. V prestížnej sále Zankel Hall newyorskej Carnegie Hall vystúpilo už druhýkrát, tentoraz s programom Best of Broadway a za účasti hostí z newyorskej Broadway: Heather Makalani, Daniel Assetta a Rachel Zatcoff. Táto trojica umelcov sa spoločne so 4 Tenormi podieľala i na záverečnom čísle koncertu, ktorý bol vypredaný a zožal pozitívne kritiky. „Pre nás umelcov je najväčšou odmenou potlesk publika a standing ovation v Carnegie Hall patrí k najsilnejším momentom môjho života,“ poznamenal Bragagnolo.
Okrem New Yorku vystúpili 4 Tenori tiež v Chicagu a Cedar Rapids, kde reprezentovali českú hudbu na významných spoločenských podujatiach. Producent a manažér 4 Tenorov Janis Sidovský k tomu uviedol: „4 Tenori vystúpili na galavečere ekonomického fóra, kde sa zišlo množstvo osobností z Európy a USA. Je pre nás česť, že práve tu mohla zaznieť Smetanova Vltava či pesničky Karla Svobodu.“
Na domácej scéne čaká 4 Tenorov nabité koncertné leto. Popri vlastnom turné prijali i prestížne pozvanie otvoriť koncert jednej z najväčších ikon svetovej pop music Diany Ross. Ten sa uskutoční 29. júla v Plzni a pre české publikum pôjde o historicky prvú príležitosť užiť si šou tejto legendárnej speváčky.
„Je to pre nás obrovská česť. Diana Ross je absolútna legenda, už samotné stretnutie by bolo silným zážitkom, nieto ešte vystupovať na jej koncerte,“ hovorí Vojtko.