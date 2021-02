5 kuchynských trendov, do ktorých sa oplatí tento rok investovať

Bratislava 22. februára (OTS) - A tak sa môže veľmi rýchlo stať, že vysnívaná kuchyňa bude na vás pôsobiť ošumelo už v nasledujúcom roku. Ako teda dosiahnuť, aby kuchyňa pôsobila aktuálne, štýlovo a funkčne minimálne niekoľko sezón? Prinášame vám pár rád ako na to.Matná čierna už dávno nepredstavuje pochmúrnosť, ale práve kuchyni pridáva na elegancii, zmyselnosti a luxusnom výraze. Pokiaľ môžete na niečo staviť, tak je to kontrast tmavých a svetlých farieb, ktorý dodá priestoru zaujímavosť a len tak sa neopozerá. Čierna je jednoducho nadčasová. Ak nehodláte meniť celú kuchyňu, vymeňte iba dvierka kuchynskej linky či pracovnú dosku a máte vystarané.Vintage tu bol, je a bude. Pokiaľ máte radi tento retro štýl, ani v roku 2021 sa ho nemusíte vzdávať. Vďaka vintage vaša kuchyňa bude vyzerať sofistikovane a bezstarostne zároveň. Drevené podlahy, jasné biele steny a ratanový nábytok či doplnky, to je dokonalý štýl, ktorý len tak nevymizne.Trendom posledných rokov sú čisté kuchynské línie, ktoré vytvárajú kompaktný celok, kde nič príliš nevyčnieva. Preto sú vstavané spotrebiče aj naďalej stále „IN“. K dokonalému harmonickému dojmu prispeje nielen vstavaná mikrovlnná rúra, ale aj vstavaná chladnička a samozrejme umývačka. Vďaka integrovaniu za dvierka ich môžete umiestniť prakticky kamkoľvek a nemusíte sa nijako obmedzovať.Ak by sa vám zdali jednofarebné kuchynské zostavy príliš fádne, nezúfajte. Celý dizajn môžete oživiť farebnými zástenami, kachličkami či pracovnými doskami. Veľkým hitom sú zrkadlové zásteny, ktoré dodajú priestoru zvláštny lesk. Bielu vintage kuchyňu môžete oživiť nielen tmavými úchytkami, ale aj jemnými zelenými dlaždicami a doplnkami.Kuchyňa sa postupom času stala najpoužívanejšou miestnosťou obývacích priestorov, a preto sú na ňu kladené čím ďalej, tým vyššie nároky. Inteligentné skladovacie priestory ako sú košíky, ktoré je možné zavesiť z vnútornej strany na dvierka a priehradkové zásuvky sú stále v kurze. Avšak najväčšej obľube sa v posledných rokoch teší potravinová skriňa, prípadne dve skrine, ak máte dostatok priestoru, aby ste mali kde skladovať potraviny. Pokiaľ máte možnosť, vytvorte si v kuchyni komoru, v ktorej môžete mať všetko pekne usporiadané a skryté.Kuchynské trendy sa každým rokom menia, avšak niektoré zostávajú nadčasové a stále štýlové. Už ste si vybrali váš obľúbený prvok?