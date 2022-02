5 tipov, ako pripraviť na dovolenku aj váš mobil

Bratislava 28. februára (OTS) - Piesok, voda, UV žiarenie či vysoké teploty si vedia mobil poriadne podať tiež.Aby ste sa tomu vyhli a adekvátne ho pred všetkými týmito a inými hrozbami ochránili, máme pre vás nielen kvalitné puzdro na mobil , ale aj niekoľko ďalších skvelých tipov, ktoré by vám mohli v tomto smere veľmi dobre pomôcť.Vedeli ste, že každý deň sa dotkneme obrazovky mobilu v priemere 2 500-krát? A aj keď smartfón držíte v rukách menej často, nič to nemení na fakte, že na povrchu sa šíria milióny mikróbov, baktérií a vírusov. Preto ho treba vyčistiť, ale nie vodou.Kontakt smartfónu s vodou vie poriadne bolieť, a na dovolenke obzvlášť. Je preto dobré poznať vodeodolnosť vášho zariadenia, aby ste vedeli, ako ďaleko môžete zájsť, pričom treba chápať, že ani s vodotesnými smartfónmi by ste to s potápaním vo vode nemali preháňať.Ak chcete svoj smartfón ochrániť pred vodou, môžete zhodnotiť kúpu priehľadného vodotesného obalu, do ktorého mobil vložíte, zatvoríte a ochránite.Ďalším takmer neviditeľným nepriateľom smartfónov sú na plážovej dovolenke zrnká piesku, ktoré by mohli vkĺznuť do malých prasklín a spôsobiť tak nemalé poruchy. Aj v tomto prípade môžete vyhodnotiť stupeň odolnosti voči prachu na základe možnej IP certifikácie vášho smartfónu. Drobné zrnká piesku by mohli ovplyvniť funkčnosť 3,5 mm audio jacku, mikrofónov, nabíjacieho portu a reproduktorov.V tomto prípade si môžete poistiť ich ochranu špeciálnymi obalmi, ktoré tieto otvory veľmi dobre prekryjú ako napríklad univerzálne puzdro na mobil Samsung Zdroj foto: haveseen / Shutterstock.comVšetci si zrejme veľmi dobre uvedomujeme, že najviac ohrozeným komponentom mobilu je displej. Aj ten najjemnejší piesok v Dubaji alebo na Maledivách ho môže poškriabať, k čomu môžu prispieť aj kľúče či iné veci v kapse.Okrem odporúčaní, aby ste sa vyhýbali používaniu mobilu s mokrými alebo špinavými rukami, je preto užitočné chrániť obrazovku aj ochrannými fóliami z tvrdeného skla. Zadnú časť zasa spomí-naným puzdrom, vďaka ktorému sa z mobilu môže stať aj štýlový módny doplnok Dokonca aj klasické ochranné puzdrá, ktoré sú často súčasťou predajných balení, dokážu v prípade pádu stlmiť náraz a obmedziť poškodenie.Či už ste si vybrali alpský ľadovec alebo Kleopatrinu pláž v Turecku, nevystavujte svoj smartfón príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám, extrémne teploty sú najškodlivejším prvkom, ktorý môže viesť k prehriatiu zariadenia a jeho poruchám.Odporúča sa preto nenechávať smartfón na priamom slnku a vyhýbať sa akciám, ktoré si vyžadujú veľa energie. Nahrávanie videí alebo napríklad hranie hier sú činnosti, pri ktorých dochádza ku všeobecnému prehrievaniu smartfónu, ktoré sa v lete ešte zvyšuje.Bolo by tiež užitočné vyhnúť sa nabíjaniu na slnku, pretože počas nabíjania má smartfón tendenciu zvyšovať vnútornú teplotu, ktorá by sa vplyvom slnečných lúčov ešte zvýšila. Ochrániť ho pred slnkom môžete tak, že ho dáte do tieňa, alebo ešte lepšie do tašky či batohu.Samozrejme škodiť môže aj nadmerný chlad, nemali by ste preto mobil používať ani pri teplote pod - 20 stupňov.Mobilné telefóny sa stali pamäťovou schránkou, do ktorej ukladáme celý náš život. Fotografie, správy, videá, dokumenty a iné. Aby všetky tieto veľmi citlivé a osobné údaje neskončili v nesprávnych rukách, odporúčame vám dáta z mobilu pravidelne zálohovať do cloudu.Na iCloud sa môžete spoľahnúť, ak máte iPhone. Google Photos či Google Drive zas oceníte, ak máte Android.Pokiaľ sa teda plánujete tento rok nejakej dovolenky zúčastniť, nezabudnite si mobil pred výletom s našimi radami poistiť a vyhnete sa všetkým nepríjemným prekvapeniam.