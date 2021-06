7 dôvodov, prečo si vytvoriť web cez online editor

Práca s online editorom ponúka týchto 7 benefitov:

• jednoduché ovládanie - prispôsobené aj pre mobilné zariadenia

• moderný dizajn - k dispozícii sú šablóny, ktoré si môžete prispôsobiť a meniť bez obmedzenia

• dostupnosť - svoje stránky môžete upravovať a aktualizovať kdekoľvek a kedykoľvek, jediné čo potrebujete je pripojenie na internet

• výhodný balíček služieb - okrem samotného hostingu a domény získate tiež vlastný e-mailový účet

• bezpečnosť - automatické aktualizácie a údržba vašich stránok

• finančná úspora - svoj web si môžete u väčšiny poskytovateľov online editoru vytvoriť úplne bezplatne

• zákaznícka podpora – napríklad v prípade Webnode je k dispozícii bezplatná technická podpora, na ktorú sa budete môcť obrátiť, kedykoľvek potrebujete poradiť s nejakým problémom

Nevýhodou online editoru je tak len obmedzenie niektorých funkcií. V šablóne, ktorú si pre svoj web vyberiete totiž môžu byť isté prvky, ktoré zmeniť nemôžete.

Bratislava 9. júna (OTS) - Ak si chcete založiť vlastnú internetovú stránku, nepotrebujete k tomu pomoc žiadneho programátora, stačí si vybrať ten správny online editor webstránok. Ak však narazíte na nejaký problém, určite oceníte spoľahlivú technickú podporu.Ak by ste sa rozhodli vytvoriť si internetovú stránku tou klasickou cestou, budete potrebovať aspoň základné znalosti programovania v jazykoch HTML, CSS či JavaScript. Ak vám trojica týchto pojmov nič nehovorí, nemusíte zúfať. Dnes už totiž existuje niekoľko internetových online editorov, ako napríklad Webnode Editor od Webnode si predstavte ako program, kde si vytvoríte jednotlivé stránky vášho webu podobne, ako v Powerpointe. Celé rozhranie editoru je k dispozícii v slovenskom jazyku. Web môžete aktualizovať, dopĺňať a meniť po textovej aj vizuálnej stránke. Vo väčšine prípadov vidíte všetky zmeny pri práci s online editorom priamo v čase, kedy ich robíte. Takejto forme editoru sa hovorí WYSIWYG” – „What you see is what you get”.Jednotná cena v tomto prípade neexistuje. Väčšina prevádzkovateľov ponúka svoj online editor v bezplatnej ale aj prémiovej verzii. Ideálne je, ak si najprv vyskúšate bezplatnú verziu a nebudete tak platiť dopredu za niečo, čo vôbec nevyužijete.V prípade Webnode je k dispozícii štvorica prémiových balíčkov - Limited, Mini, Standard a Profi. Ak sa rozhodnete využívať služby Profi balíčku, s ktorým získate vlastnú doménu, 5GB priestor na serveri a až 100 e-mailových stránok, bude vás to mesačne stáť 17,90 eur. Ak vám postačí základná ponuka služieb, tak si môžete zakúpiť balíček Mini, ktorého cena je len 5,50 eur mesačne.