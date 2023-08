7 x olej v starostlivosti o celé telo

7x Bi-Oil Ošetrujúci olej v praxi: Na čo účinkuje a pre koho je vhodný?

1. Zvlhčuje a hydratuje

Zloženie oleja pomáha udržiavať optimálnu hladinu vlhkosti v pokožke, čo je dôležité pre jej zdravý vzhľad. Účinkuje skvele aj po slnení a znižuje napríklad aj výskyt pigmentových škvŕn.



2. Zmierňuje vrásky

Vrásky sú prirodzenou súčasťou starnutia, ale to neznamená, že si ich máme pestovať. Kozmetický olej obsahuje výživné látky, ktoré stimulujú tvorbu kolagénu a elastínu v pokožke, čo pomáha zjemniť prejavy starnutia pleti.



3. Odstraňuje strie a jazvy

Hojenie tkaniva je silnou stránkou oleja a jeho pravidelné používanie pomáha redukovať vzhľad strií a jaziev. Poskytuje pokožke potrebnú výživu nielen v tehotenstve a po ňom, ale pri každej väčšej zmene hmotnosti, takže po ňom môžu pokojne siahnuť aj muži, ktorí naberajú svaly v posilňovni.







4. Upokojuje podráždenú pokožku

Ak máte citlivú alebo podráždenú pokožku, kozmetický olej je často jediným východiskom. Jeho prirodzené zloženie a protizápalové vlastnosti ho robia ideálnym prostriedkom na zmiernenie podráždenia, napríklad aj po holení chĺpkov na predkolení aj ostatných častiach tela.



5. Posilňuje nechty a obnovuje vlasy

Nielen pokožka, ale aj nechty a vlasy môžu profitovať z používania kozmetického oleja. Olej posilňuje nechty, zlepšuje ich štruktúru a zabraňuje lámavosti. Na suché ruky je tak ideálnym a účinným prípravkom. Pomôže tiež vylepšiť vzhľad suchých končekov vlasov najmä po letnom kúpaní a slnení.



6. Je vegánsky

Bi-Oil Ošetrujúci olej je prirodzeným produktom, ktorý neobsahuje žiadne agresívne chemikálie ani živočíšne zložky a nebol testovaný na zvieratách. Jeho univerzálne použitie má navyše ešte jednu výhodu – naozaj nemusíte hromadiť desiatky obalov z kozmetických výrobkov, ak si vystačíte s jedným na všetko.



7. Jednoducho sa používa

Bratislava 22. augusta (OTS) - Chcete však zároveň používať iba jeden a nemať na poličke desať téglikov? Tak potom sa vám tento článok a Bi-Oil Ošetrujúci olej bude páčiť!Mysleli ste si, že Bi-Oil Ošetrujúci olej je proti striám na brušku pre budúce mamičky? To síce je, no nie je to jeho jediná prednosť. Je vhodný pre všetky typy pokožky a môže byť skvelým spojencom v boji o krásnu pleť v každom období života žien, ale aj mužov.Vďaka unikátnej a inovatívnej zmesi bylín a vitamínov, ktoré namiešal tvorca Bi-Oil Ošetrujúceho oleja Dieter Beieri v roku 1987, účinne bojuje proti striám, jazvám, suchej aj starnúcej pokožke. Tento hypoalergénny olej je ako kúzelný elixír, ktorý využíva účinky bylinkových olejov, napríklad harmančekového, nechtíkového, levanduľového a rozmarínového, a tiež vitamínov E a A. Prelomová zložka Purccelin Oil zabezpečí veľký komfort pri používaní – olej je ľahko roztierateľný a nezanecháva pocit mastnej pokožky.Môžete sa natrieť od hlavy až po päty, zvyšok oleja v dlaniach votrieť do suchých končekov vlasov a hneď ísť von bez strachu, že budete mať fľaky na oblečení.Pri pravidelnom používaní kozmetického oleja môžete dosiahnuť skutočne krásne výsledky:vďaka Bi-Oil Ošetrujúcemu oleju až 92 % osôb po 8 týždňoch zaznamenalo vylepšenie vzhľadu svojich jaziev.po 8. týždňoch zaznamenalo 100 % ľudí zlepšenie vzhľadu už existujúcich strií.vzhľad pokožky, ktorá nemá zjednotený tón kvôli pigmentovým škvrnám a rôznym kožným defektom, sa v priebehu trvania štúdie po 6 týždňoch zlepšil u 93 % účastníkov výskumu.Milovníci čisto prírodnej kozmetiky si so značkou Bi Oil tiež prídu na svoje a to vďaka. Ide o vôbec prvý prírodný produkt s klinicky preukázanou účinnosťou na zlepšenie vzhľadu strií a jaziev.