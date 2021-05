A je to tu... Svet filmových dobrodružstiev je späť

Na aké filmové novinky sa môžete v Cinema City tešiť?

Bratislava 28. mája (OTS) - Od 27. mája 2021 si konečne môžu všetci nadšenci vychutnať ten pravý filmový zážitok na veľkom plátne so všetkým, čo k tomu patrí aj v špeciálnych formátoch Super Screen a 4DX. .Po dlhom čase „sedenia doma“ sme sa napokon dočkali tejto chvíle. Veľké platno, zvuk, ktorý vás vtiahne do deja a samozrejme obľúbený popcorn alebo nachos, toto sú filmové večery s kamarátmi alebo rodinou v Cinema City.je o dvadsaťročnom Danielovi, ktorý v detenčnom centre pre mladistvých zažije duchovnú premenu. Chce sa stať kňazom, ale bránia mu v tom záznamy v registri trestov. Pošlú ho za prácou do malého mesta, kde má nastúpiť do stolárskej dielne, no po príchode si ho pomýlia s kňazom a zhodou okolností začne viesť celú farnosť. Nový mladý a charizmatický kňaz ponúkne komunite príležitosť zotaviť sa z bolesti spôsobenej nedávnymi tragickými udalosťami.Existuje teória, že sa rodíme s malým množstvom alkoholu v krvi a mierna podnapitosť otvára našu myseľ svetu okolo nás, zmenšuje naše problémy a zvyšuje kreativitu. Vo oscarovom filmesa povzbudení touto teóriou Martin a jeho traja priatelia, unavení stredoškolskí učitelia, pustia do experimentu spočívajúceho v tom, že si počas pracovného dňa udržujú stálu hladinku. Ak dokázal Churchill vyhrať druhú svetovú vojnu v alkoholickom opare, čo by mohlo pár kvapiek znamenať pre nich a ich študentov?Vo filme, ktorý si odniesol tri Oskary, vrátane toho najcennejšieho v kategórii najlepší film, který si odnesl tři Oscary, včetně toho nejcenějšího v kategorii nejlepší film, sa po ekonomickom a sociálnom kolapse banského mesta v rurálnej a izolovanej časti Nevady hlavná hrdinka Fern, v hereckom podaní držiteľky Oscara Frances McDormand, rozhodne radikálne zmeniť svoj rozpadajúci sa život, ktorý sa ocitol v slepej uličke. Zakúpi si starú rozpadajúcu dodávku, ktorú si prerobí na karavan a vydáva sa na spirituálnu cestu hľadajúc život mimo konvenčnej spoločnosti ako jej moderný kočovník.Mačka Gwen a pes Roger vo filme, zachraňujú svet bez toho, aby to ľudia kedy zistili. Dlhoročný mier medzi psami a mačkami je však ohrozený, keď zlodušský papagáj zistí, ako manipulovať frekvencie, ktoré počujú práve tieto dva živočíšne druhy. Podarí sa našim hrdinom poraziť zákerného operenca, alebo sa mu podarí krehké medzidruhové prímerie rozbiť?Cole Young je vo filmebojovníkom MMA, zvyknutým sa doslova biť o svoje živobytie. Nevie však nič o tetovaní draka, s ktorým sa narodil, o svojom dedičstve, ani o tom, prečo cisár Vonkajšieho sveta Shang Tsung vyslal svojho najlepšieho bojovníka Sub-Zera, aby Colea chytil. V strachu o svoju rodinu prijme Cole radu veliteľa špeciálnych jednotiek Jaxa a vydá sa hľadať Sonyu Blade. Vďaka tomu sa dostane do chrámu Lorda Raidena, ochrancu Zeme, ktorý dušiam s dračím znamením poskytuje útočisko. Cole uňho začne trénovať so skúsenými bojovníkmi Liu Kangom, Kungom Lao a žoldnierom Kanom, aby sa pripravil na zápas najlepších svetových bojovníkov s nepriateľmi z Vonkajšieho sveta. V stávke je totiž osud celého vesmíru... Dokáže Cole odomknúť vnútornú silu arcanu, aby zachránil svoju rodinu a zastavil Vonkajší svet raz a navždy?Cassie (Carey Mulligan) bola…kým sa všetko zo záhadných dôvodov nezmenilo. Zdá sa, že v jej živote nie je nič také ako sa zdá: je veľmi múdra, provokatívne prefíkaná a naviac po nociach žije tajným druhým životom. A zrazu nečakané zoznámenie Cassie ponúkne šancu napraviť krivdy minulosti.Život barmana Mila je jeden nekonečný žúr. Vo filmesi užíva párty, zábavu, kamošov, dievčatá – každý večer, iba v trochu inom poradí. Milo žije v noci a na plný plyn. Občas, keď náhodou zahliadne obyčajný život, ktorý vedú ľudia cez deň, mu napadne, či už nie je načase trochu pribrzdiť. A potom to príde... Milo sa zamiluje. Zhodou mnohých náhod stretne Sunny, ženu svojho života, a dokonca sa mu podarí pozvať ju na rande. Pri prvom stretnutí zapôsobil a teraz má jeden večer na to, aby sa zamilovala aj ona a neodišla za prácou až do Ameriky. Ale okrem toho, že má šancu zmeniť svoj život a získať ženu snov, má Milo aj trochu uleteného kamoša Renza – bezstarostného, nezodpovedného chaotika. A tak presne v okamihu, keď sa dôležité rande začne dobre vyvíjať, objaví sa Renzo a celý večer naberie úplne iný smer. Divoký, nečakaný, plný ostrých zákrut a nárazov. Renzo, ktorý má v pätách polovicu berlínskeho podsvetia, strhne Mila a Sunny na zbesilú jazdu nočným mestom. Ich rodiaca sa láska sa aj napriek tomu zdá byť neotrasiteľná, obidvaja ale musia toto rande najskôr prežiť. Berlín ešte nikdy nebol taký zábavný...Poznáme ich z animovaných príbehov, na ktorých vyrástli celé generácie –. Čo ak sa však vyberú do sveta – a to rovno do toho nášho, reálneho? Keď sa Jerry presťahuje do luxusného hotela, kde práve prebieha svadba storočia, jej zúfala organizátorka si najme Toma, aby jej pomohol sa myšiaka zbaviť. Naháňačka kocúra a myši však skoro zničí nielen jej kariéru a chystanú svadbu, ale aj celý hotel.Nasadený vojak Markus sa vo filmevracia domov k dospievajúcej dcére Mathilde potom, čo jeho manželka umrela pri tragickej nehode vlaku. Zdá sa, že to bola len nešťastná zhoda náhod, až kým sa neukáže matematický geek Otto s dvomi excentrickými kolegami Lennartom a Emmenthalerom. Aj Otto cestoval v zničenom vlaku. A je presvedčený, že za nehodou musel niekto byť. Ako sa stopy hromadia, Markusovi začína byť jasné, že mohlo ísť o starostlivo naplánovaný atentát, ktorého náhodnou obeťou sa nakoniec stala jeho manželka. Nová komédia Andersa Thomasa Jensena je modernou bájkou o solidarite, náhodnosti vesmíru a... no, o zmysle života.Na to všetko a omnoho viac sa môžete tešiť v kinách Cinema City. Tie súuvedené do prevádzky, samozrejme, za dodržiavania všetkých nariadení a opatrení. Viac informácii o opatreniach v Cinema City nájdete tu a informácie o premietaných novinkách na stránke www.cinemacity.sk