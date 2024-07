Aby mohla mamička rehabilitovať a objať svoje dieťa

Bratislava 23. júla (OTS) - Juliánin manžel Lukáš si vtedy všimol, že jeho žena pravdepodobne prestala dýchať. Po úvodnom šoku sa spamätal a začal konať. V nemocnici však upadla do bdelej kómy. Mladá žena, matka by potrebovala intenzívne rehabilitácie v zahraničí. Pre jej rodinu je takáto služba finančne veľmi nákladná. Preto sa rozhodla vytvoriť výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk Na narodenie syna sa veľmi tešila, teraz však nemôže sledovať, ako rastie a vyvíja sa. Naposledy ho mala v náručí, keď nemal ešte ani rok. Z bábätka je už štvorročný chlapček Martinko. S otcom Lukášom a rodinou dúfajú, veria, že Juliána ešte bude môcť objať svojich milovaných.Sú to už viac než tri roky, tri roky bojov, rehabilitácií, no aj nádejí. Cieľ je jediný, objať sa s mamičkou, manželkou, dcérou, priateľkou. Vrátiť Juliáne život.Rodine s vytúženým bábätkom sa zmenil vo februári 2021. Juliána mala krátko po druhej plánovanej operácii srdca. Išlo o implantáciu umelej aortálnej chlopne. Krátko po prepustení domov si Juliánin manžel Lukáš všimol, že Juliána asi prestala dýchať a snažil sa urobiť všetko pre jej záchranu.Bohužiaľ, aj napriek jeho silnej snahe oživiť ju, Juliána nereagovala. Podarilo sa to až privolanej sanitke.Juliánu odviezli do Fakultnej nemocnice v Prešove, viackrát ju resuscitovali, jej zdravotný stav sa zhoršoval, nedal sa stabilizovať. Následkom toho, Juliána upadla do bdelej kómy.Manžel Lukáš sa stal odrazu mamou aj otcom zároveň, ostal na materskej a rodičovskej dovolenke. Juliána po prepustení z nemocnice dýchala len pomocou tracheostomie a jej stav vyžadoval odbornú starostlivosť. Istý čas strávila aj v hospici. Potom začala rodina riešiť a hľadať rehabilitačné strediská, centrá na Slovensku i v zahraničí, ktoré vedia pomôcť pacientom v bdelej kóme.Ceny intenzívnych rehabilitácií za hranicami však boli a sú pre rodinu privysoké. Po rehabilitáciách ale vidieť pokroky. Juliánin zdravotný stav sa podarilo mierne stabilizovať a to tým, že sa posunula do stavu slabého vedomia, v ktorom dokáže reagovať na podnety jej rodiny a jednoducho komunikovať.Pre odstránenie silnej spasticity, čiže napätia svalových vlákien, potrebuje Juliána dlhodobé odborné rehabilitácie, aby sa posunula mamička a celá rodina vpred k vytúženému cieľu.Rodina sa preto za tri roky rozhodla vytvoriť tretiu výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk . Za každý príspevok, pomoc úprimne ďakuje.