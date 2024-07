Bratislava 11. júla (TASR) - A'cappella Voising predstavuje letný mixhit Máme radi Duchoňa. Vokálna skupina sa inšpirovala slovenskou legendou Karolom Duchoňom a vytvorila letnú zmes s názvom Máme radi Duchoňa z troch jeho piesní Mám ťa rád, Šiel, šiel a S úsmevom. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Počas nášho turné sme si všimli, že pieseň Júlia, si čarovná má veľký ohlas medzi našimi fanúšikmi. Neskôr sme ju dali na čestné miesto v playliste, čiže ako finálnu pieseň. Všetci s nami spievali nesmrteľné slová: Júlia, si slnko v sieti... Po jednom z týchto koncertov sme ešte zostali na javisku a začali sme si spievať Mám Ťa rád od Karola Duchoňa. No a ľudia, ktorí vtedy už odchádzali z koncertu, sa pridali a spievali spolu s nami. Tam vznikla myšlienka, aby sme Duchoňove piesne mali zaradiť do nášho repertoáru," vysvetľuje Viktor Nižník.



"Chceli sme stihnúť letnú atmosféru a piesňami od Karola Duchoňa potešiť dovolenkujúcich Slovákov, pretože si myslím, že Duchoňa nikdy nie je dosť. Jeho piesne sú nesmrteľné a naši poslucháči ich tiež milujú. Mali sme teda veľmi naponáhlo, aby sme pieseň stihli vydať a natočiť čo najskôr, keďže sme mali pritom aj viacero vystúpení," dodáva Veronika Oláh Šebeňová.



Zmes hitov Karola Duchoňa s názvom Máme radi Duchoňa je pripravená na live vystúpenia. Kapela sa rozhodla vydať skrátenú verziu piesne aj s klipom.



"Piesne Karola Duchoňa prežívajú comeback. Vždy som bol presvedčený o tom, že jeho piesne patria do nášho playlistu, no niekedy to chvíľu trvá, aby sme sa o tom navzájom presvedčili. Myslím si, že táto letná verzia ľudí príjemne nakopne. Zároveň sa teším, ako budeme naživo spievať aj tú plnú sedemminútovú verziu," doplnil Rado Tomeš.



A'cappella Voising, to sú Viktor Nižník (tenor), Veronika Oláh Šebeňová (alt), Milena Čief Majerová (mezzosoprán), Katarína Fojtíková (soprán), Tomáš Benjamín Nižník (beatbox/perkusie) a Rado Tomeš (bas).