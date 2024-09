VIDEO: A'cappella Voising predstavuje novú skladbu a klip Dýchaj

Bratislava 7. septembra (TASR) - A'cappella Voising predstavila nový singel a klip Dýchaj. Autorom hudby aj textu je Viktor Nižník. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Pieseň vznikla začiatkom roka 2024. Mali sme vtedy objednávku na letný hit a ten sa mi nedarilo nijako zložiť. Bolo to náročné, hodiny za klavírom a nič. Kreatívny kopanec som dostal až vtedy, keď som si uvedomil, že žena, s ktorou spievam a zažívam krásne chvíle na javisku počas koncertov, je moja životná láska. Viac mi nebolo treba. Demo piesne som urobil do dvoch hodín aj s nahrávkou a predaranžovaním vokálov strednej časti. Púšťal som si ju ešte veľakrát a premýšľal, či ju vôbec pustím von ostatným členom. Pieseň je totiž o Katke a pre Katku, moju lásku," vysvetľuje autor piesne Viktor Nižník.







Klip sa nakrúcal na jazerách Veľké Košariská, kde členovia kapely radi chodievajú vo voľnom čase. Réžiu a kameru majú na konte Martin Parkányi a Pavol Tropp z Emotion media.



"Je to taká dovolenková destinácia na skok z domu. Sme veľmi radi, že sme tu mohli točiť, i keď samotný personál bol prekvapený, do akého bláznovstva sa to púšťame. Naši kameramani mali len 48 hodín na to, aby klip sfinalizovali a mohli sme ho odpremierovať. Myšlienku, že by niečo nevyšlo, alebo by bolo zlé počasie, sme si ani nepripúšťali. Sme asi skupinka bláznov, ktorí lepšie pracujú pod tlakom. Z výsledku sme totiž nadšení," hovorí člen formácie Tomáš Nižník.