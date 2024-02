Bratislava 23. februára (TASR) - Adam Ďurica a Peter Lipa nahrali spoločnú pieseň Chcel by som vedieť. Autorom hudby aj textu je Ďurica, nahrali ju v Birdland studios. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"K našej spolupráci sme sa dostali pomerne dosť neskoro, vzhľadom na to, ako dlho sa poznáme. Jedného dňa som napísal pieseň, v ktorej som od Petra chcel vedieť, ako to je, lebo ja som ešte stále ten mladý a neskúsený. To je ten hlavný motív našej spoločnej piesne. Som naozaj veľmi rád, že s tým súhlasil, a že sme ju aj nahrali," hovorí o vzniku skladby Ďurica.



"Pravdupovediac, my sme na tom robili už strašne dlho, ale ono sa to pieklo na takom malom, pomalom ohníčku. Postupne sa nám všetko začalo viac a viac prepájať cez hudobníkov, s ktorými účinkujeme, mali sme ich v kapelách a do dnešných dní aj máme. A keďže sme obaja muzikanti, speváci, robíme pesničky, vidíme svet rovnakými očami, takže to celkom prirodzene vyústilo do tejto podoby," pripája sa Lipa.



"Okrem toho, že máme túto novinku, tak pre mňa bol ďalší krok spoločné koncerty. V mojej kapele sú teraz Oskar Rózsa, Marcel Buntaj a Eugen Vizváry, čo sú všetko hudobníci, ktorí s Petrom už hrali a dlho ho sprevádzali na koncertoch. Takto sa nám podarilo vytvoriť most, ktorý nás dal dohromady. Bude to päť koncertov, začneme na začiatku apríla v Novom Meste nad Váhom, pokračujeme v Trenčíne, Topoľčanoch, Liptovskom Mikuláši a Prešove. Pozývame všetkých, aby si to prišli spoločne užiť s nami," dodáva Ďurica.



Skladba Chcel by som vedieť dostala aj obrazovú podobu, o ktorú sa postaral Laco Rychtárik. Zachytáva proces vzniku piesne a okrem Lipu a Ďuricu sa v nej ukáže aj Matej Turcer. Ten sa postaral o finálny mix a mastering skladby.







Chcel by som vedieť klip: