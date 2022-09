Adam Ďurica predstavil novinku Dobre viacmenej

Bratislava 26. septembra (TASR) - Adam Ďurica prichádza s novou skladbou Dobre viacmenej, ku ktorej si prizval aj českého speváka Raega. Raego získal v roku 2021 bronzového Slávika v kategórii Hip Hop/Rap.



"V lete medzi koncertmi sme s kapelou vybehli na pár dní do štúdia v Považskej Teplej. Chceli sme sa venovať hudbe, ale v novom prostredí, ktoré nás inšpiruje, kde môžeme džemovať, hneď to nahrávať a kde nie sme ničím obmedzení," približuje vznik skladby Ďurica a dodáva: "Počas koncertov je to náročné, venujeme hlavne live prevedeniu šou pre fanúšikov. Veľa cestujeme a na cestách sa tvorí ťažko. Dali sme si tri dni v štúdiu a len tak sme hrali. Tam vznikla melodická linka, základ celej skladby, a potom sme ju už dokončievali u Mateja Turcera v štúdiu. Počas koncertov v Čechách som sa spoznal s Raegom. Oslovila ma jeho energia, a tak sme sa dohodli na spolupráci."



K singlu pripravili aj videoklip. Jeho režisérom je Adam Pásztor zo ZAGX production. "Klip vlastne odráža celý proces vzniku skladby, pretože sme začínali v štúdiu Birdland v Považskej Teplej, odtiaľ sme sa presunuli do Pulp k Matejovi Turcerovi a tiež sme natáčali v Prahe s Raegom. Pracovali sme na tom všetci ako jeden tím, ktorého súčasťou sú Radovan Bzdyl, Martin Palkovič a Peter Pavlikovský. Jednoducho skvelá tímová práca," doplnil Ďurica.







Dobre viacmenej klip: