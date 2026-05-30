VIDEOKLIP: Adam Ďurica prichádza s novou skladbou Iskrí
Novinka Iskrí vychádza spoločne aj s videoklipom. Tvorcom videa aj jeho režisérom je Laco Rychtarik.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Spevák, skladateľ a gitarista Adam Ďurica prichádza s novou skladbou Iskrí. Hudbu zložili Adam Ďurica s Ronym Janečkom, text napísali Adam Ďurica a Jan Vávra. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.
„Pieseň vznikla v rámci ‚songwriting session‘ s Ronym Janečkom a Jendom Vávrom. Ja som otvorený novým spoluprácam a novým ľuďom, rád sa spájam s niekým, kto dodáva mojej hudbe stále nový rozmer, aby sme neskĺzavali do starých šablón. A aby sme mali nové zážitky. Všetko to vzniklo na afterpárty cien Anděl 2025. Tam sme sa dohodli, že sa stretneme a skúsime spolu niečo nahrať. Slovo dalo slovo a krátko na to sme sa stretli v štúdiu, kde v priebehu dvoch dní vznikli hneď dva nové songy. A práca na songu Iskrí nás veľmi bavila,“ hovorí na margo spolupráce Ďurica.
„My sme sa s Adamom nikdy nestretli, ale vedeli sme o sebe dlho, až na Anděloch v Prahe, kde sme si povedali, že spolu urobíme session. Musím povedať, že sme si sadli od prvého momentu. Veľmi ma prekvapilo, ako dobre hrá Adam na gitare. O to viac nás to bavilo, išlo to veľmi rýchlo. Adam mal už nejaké nápady, a aj pre Jendu to ako writera bolo jednoduchšie, v slovenčine nebol taký prísny na jazyk, ten filter sme mu potom robili my s Adamom. V jednom momente Adam povedal, že to iskrí a nám bolo hneď jasné, že to bude pesnička. Pritom to povedal len tak medzi rečou. A my na to, že to je pekné slovenské slovo,“ priblížil proces tvorby Rony Janeček.
