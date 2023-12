Adam Ďurica priniesol do Košíc vianočnú náladu

Košice 6. decembra (TASR) - Košická Angels aréna bola v utorok večer (5. 12.) miestom Vianočného koncertu Adama Ďuricu. Do metropoly východu si Ďurica pozval aj hostí, boli nimi známe tváre Emma Drobná, Zuzana Smatanová, Peter Bič Project, Aleš Jenis a moderátor Milan Junior Zimnýkoval.



Do playlistu zaradil spevák známe piesne, postupne ponúkol Pohľad pre bohov, Fúkame, Pravdupovediac, Spolu, Neľutujem, Vietor, Dovtedy, známy hit Karola Duchoňa Mám ťa rád, Mandolína, Zatancuj si so mnou a ako prídavok pesničku Holubička a vianočnú koledu Daj Boh šťastia. S Emmou Drobnou zaspievali duet Naše hriechy, so Smatanovou duet Miesta, domáca košická formácia Peter Bič Project zahrala dva hity Nedívaj sa tak a Stoj, barytonista Aleš Jenis sa uviedol piesňou Dar vianočný. Zaplnená hala si koncert užívala od prvej chvíle, pri pesničkách pridávali hlasivky a dlane, čím vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru.



O úspech koncertu sa mierou nemalou zaslúžila aj sprievodná kapela, ktorú viedol Oskar Rózsa, a hudobníkov na pódiu by Ďuricovi závideli mnohí interpreti, všetko známe mená - Eugen Vizváry, bratia Michal a Štefan Bugalovci, Marcel Buntaj a Ferko Jano. Viac ako dve hodiny koncertu ubehli rýchlo, Ďurica pritom dodržal to, čo povedal na začiatku, že tento koncert bude trocha iný ako koncerty, ktoré odohral v priebehu roka.



"Vianočné koncerty sú takou dobrou bodkou aj výzvou zároveň na koniec tohto roka. Je to projekt, ktorý sme pripravovali prakticky celý rok, sú tu tí najlepší slovenskí hudobníci, sú to moji priatelia, moji hudobní hostia, takže je to akýsi ideálny večer pre mňa, pretože je to už taký náročnejší projekt a chcel som, aby to bol špeciálny koncert, zážitok pre ľudí, takže je to bohatý koncertný večer a tešíme sa," povedal pre TASR Ďurica.



Adam Ďurica (1987) vydal v roku 2006 debutový album Cukor a soľ. Hitom leta 2014 bola pieseň Neľutujem a od tej doby sa nesie na vlne úspechu. O jeho skoro desaťročnej popularite svedčí aj prvenstvo v ankete Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) za roky 2014, 2015 a 2016, v marci 2023 získal Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba.