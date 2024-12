Adam je ten, ktorý súdi, Eva je odvážna

Bratislava 24. decembra (TASR) - Podľa starozákonnej knihy Genesis je Adam prvý človek, muž stvorený Bohom v raji, telo z hliny. Z tohto spojenia je odvodený aj pôvod krstného mena Adam z hebrejčiny, čo v preklade znamená "človek z hliny, pozemšťan". Meno Adam patrilo na Slovensku medzi populárne. Adamovia spolu s Evami oslavujú meniny na Štedrý deň, 24. decembra.



Nositelia mena Adam majú sklon k introvertnosti, iba zriedkavo sa pokúšajú vžiť do postavenia iných. Adamovia väčšmi dôverujú cieľavedomému postupu pri práci ako intuícii, sú skúmaví. Ich osobnosť by sa dala zhrnúť do jednej vety: "Ten, ktorý súdi."



Ťažko sa prispôsobujú okolnostiam a nie sú veľmi ovplyvniteľní. Priateľov si vyberajú uvážene. K podriadeným v práci sú tvrdí. Zvlášť obľubujú štúdium medicíny, bývajú z nich schopní lekári. Rovnako ich však priťahuje aj podnikanie.



Sú obdarení veľkým sebaovládaním. Dobre odolávajú chorobám. Adamov ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová a modrá. Ochranné rastliny čakanka, fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.