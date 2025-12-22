Adela je očarujúca

< sekcia Magazín
Bratislava 21. decembra (TASR) - Ženské meno Adela má francúzsky pôvod a v preklade znamená "ušľachtilá bytosť, vznešená". S Adelkami sa na Slovensku stretávame iba niekedy. Meniny oslavujú 22. decembra.
Adely sú očarujúce a veľmi sebavedomé ženy, ktoré pripravia iným nejedno prekvapenie. Napriek tomu ťažko nachádzajú v sebe rovnováhu. Zveličujú, aby zapôsobili na iných a úspešne sa im to darí. Intenzívne sa zúčastňujú na dianí okolo seba. Študujú dosť dobre. Zameriavajú sa na profesie, kde majú možnosť nadväzovať kontakty a realizovať sa. Uplatnia sa napríklad v médiách.
Adelky rady prijímajú hostí a robia to s noblesou. Majú výnimočnú schopnosť cítiť sa dobre takmer všade. Mali by si dávať pozor na obličky.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená a biela. Ochranné rastliny nechtík, ligurček a materina dúška, ochranné kamene smaragd, zafír a karneol.
