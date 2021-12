Adela z Amazonu pomohla pre detské kardiocentrum vyzbierať 60tisíc eur

Bratislava/Sereď 15. decembra (OTS) - Sama je matkou a počas tehotenstva si prešla neľahkým obdobím, keď sa bála o zdravie svojho syna. Aj to v Adele Vykydalovej odštartovalo chuť pomáhať a už tretí rok sa podieľa na príprave detského kalendára, výťažok z predaja ktorého ide na podporu Nadácie detského kardiocentra. Pre detských pacientov sa tak tento rok podarilo vyzbierať neuveriteľných 60 tisíc eur.Foto:V Amazone pracuje takmer rok na pozícii audítor a inštruktor a jej úlohou je zaúčať nováčikov. K tvorbe kalendára ju priviedla fotografka Jana Keketi, jej rola je však skôr produkčná. „opisuje svoju časť práce Adela. Súčasťou krstu kalendára je aj dražba a tento rok sa vďaka nej podarilo vyzbierať neuveriteľných 60 tisíc eur, ktoré putovali Nadácii detského kardiocentra. "dodáva šťastná výherkyňa.Foto:Adelinu aktivitu si všimla aj jej kolegyňa Patrícia, ktorú ju na cenu Amazon Star nominovala. „“ hodnotí dôvod nominovania Patrícia Ekwueme.Foto:Adela o nominácii a teda tom, že môže vyhrať, vôbec netušila. ,,“ definovala svoje pocity najnovšia Amazon Star.Láskavosť, ochota a prejav pomoci sú nadčasové hodnoty, ktoré sú potrebné neustále, no obzvlášť v čase globálnej pandémie. A mnohí sa nimi našťastie stále dennodenne riadia. Práve týchto ľudí chcela spoločnosť Amazon aj tohto roku oceniť a vyzdvihnúť. Kampaň ,,Amazon Stars“ ukázala, že aj v radoch logistického centra spoločnosti v Seredi sa nachádza niekoľko hviezd - ľudí, ktorí nezištne a vo voľnom čase pomáhajú svojim spolupracovníkom, rodinným príslušníkom alebo úplne neznámym ľuďom.Foto:9. decembra prekvapil pani Adelu v logistickom centre moderátor Matej ,,Sajfa“ Cifra, ktorý jej slávnostne odovzdal hlavnú cenu súťaže – osobný Amazon Box plný darov. Čo však prekvapením nebolo, bola šľachetnosť víťazky. S darom sa podelila so škôlkou vo Vlčkovciach, pre ktorú zakúpila osviežovače vzduchu a ako správna Amazoňáčka venovala kolegyni, ktorá ju nominovala, čítačku Kindle.Foto:dodáva Matej ,,Sajfa“ Cifra.Foto:“ uzatvára PR manažérka spoločnosti Amazon Miroslava Jozová.Foto: