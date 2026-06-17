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Adolf je elegantný
Veľkou prednosťou Adolfov je ich inteligencia.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - Mužské meno Adolf má germánsky pôvod a jeho význam je "ušľachtilý vlk". Nositeľov tohto mena oslovujeme Adolfík, Ady, Dolfík.
Adolfovia, ktorí oslavujú meniny 17. júna, majú veľmi radi spoločenský život a radi sa pohybujú v žiarivom svetle lámp. Svojou eleganciou a dôveryhodným vzhľadom si vedia ľahko získať sympatie okolia. Zvyčajne zanechajú dojem, na ktorý sa dlho nezabúda. Veľkou prednosťou Adolfov je ich inteligencia. Rýchlo vedia zhodnotiť situáciu a navrhnúť niekoľko riešení, ktoré vedú k cieľu.
Pamäť ich nikdy nesklame, dopredu ich ženie vrodená zvedavosť. To, čím prevyšujú ostatných, je ich vôľa. Typickým pre nich je úsilie angažovať sa. Ak zacítia v okolí krivdu alebo neprávosť, usilujú sa ju vždy napraviť.
Adolfovia sú veľmi bohaté osobnosti s pozoruhodnou silou. Obyčajne sú úžasne životaschopní. Aj napriek tomu, že vedú nepravidelný život a pracujú nárazovito, zachovávajú si vzácnu rovnováhu. Potrebujú čerstvý vzduch a slnko.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá, hnedá, oranžová. Ochranné rastliny ľubovník, bobkový list a borák, ochranné kamene jantár, topás a olivín.
Adolfovia, ktorí oslavujú meniny 17. júna, majú veľmi radi spoločenský život a radi sa pohybujú v žiarivom svetle lámp. Svojou eleganciou a dôveryhodným vzhľadom si vedia ľahko získať sympatie okolia. Zvyčajne zanechajú dojem, na ktorý sa dlho nezabúda. Veľkou prednosťou Adolfov je ich inteligencia. Rýchlo vedia zhodnotiť situáciu a navrhnúť niekoľko riešení, ktoré vedú k cieľu.
Pamäť ich nikdy nesklame, dopredu ich ženie vrodená zvedavosť. To, čím prevyšujú ostatných, je ich vôľa. Typickým pre nich je úsilie angažovať sa. Ak zacítia v okolí krivdu alebo neprávosť, usilujú sa ju vždy napraviť.
Adolfovia sú veľmi bohaté osobnosti s pozoruhodnou silou. Obyčajne sú úžasne životaschopní. Aj napriek tomu, že vedú nepravidelný život a pracujú nárazovito, zachovávajú si vzácnu rovnováhu. Potrebujú čerstvý vzduch a slnko.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá, hnedá, oranžová. Ochranné rastliny ľubovník, bobkový list a borák, ochranné kamene jantár, topás a olivín.