Adrián je trpezlivý
Majú veľa životnej energie a pomerne pevné zdravie. Ovplyvňuje ich planéta Venuša.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Mužské meno Adrián má latinský pôvod a v preklade znamená "muž od mora, z talianskeho mesta (H)adrie". Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme aj Ado, Adko, Adini, Aďo.
Adriánovia, ktorí oslavujú svoje meniny 23. marca, sú najmä trpezliví a sympatickí. Charakterizuje ich aj šetrnosť a zdržanlivosť.
Najdôležitejšie pre nich je, že prídu do vytýčeného cieľa. Ich zvieracím totemom je vôl, symbol "ťažnej sily". Priatelia sú pre Adriánov posvätní a prejavujú im "psiu" oddanosť.
Nositelia tohto mena sú pomalší, ale vytrvalí. Zvyčajne sa neusilujú súperiť s ostatnými študentmi. Pokračujú v povolaní svojich rodičov, alebo v podobnom povolaní.
Majú veľa životnej energie a pomerne pevné zdravie. Ovplyvňuje ich planéta Venuša.
Šťastné farby Adriánov sú zelená a biela. Ochranné rastliny nechtík, ligurček, kamene smaragd a zafír.
