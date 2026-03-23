Pondelok 23. marec 2026Meniny má Adrián
Adrián je trpezlivý

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Mužské meno Adrián má latinský pôvod a v preklade znamená "muž od mora, z talianskeho mesta (H)adrie". Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme aj Ado, Adko, Adini, Aďo.

Adriánovia, ktorí oslavujú svoje meniny 23. marca, sú najmä trpezliví a sympatickí. Charakterizuje ich aj šetrnosť a zdržanlivosť.

Najdôležitejšie pre nich je, že prídu do vytýčeného cieľa. Ich zvieracím totemom je vôl, symbol "ťažnej sily". Priatelia sú pre Adriánov posvätní a prejavujú im "psiu" oddanosť.

Nositelia tohto mena sú pomalší, ale vytrvalí. Zvyčajne sa neusilujú súperiť s ostatnými študentmi. Pokračujú v povolaní svojich rodičov, alebo v podobnom povolaní.

Majú veľa životnej energie a pomerne pevné zdravie. Ovplyvňuje ich planéta Venuša.

Šťastné farby Adriánov sú zelená a biela. Ochranné rastliny nechtík, ligurček, kamene smaragd a zafír.
