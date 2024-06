Adriána je podmanivá

Bratislava 26. júna (TASR) - Ženské meno Adriána má latinský pôvod a jeho význam je "prichádzajúca od mora". Nositeľky tohto menej rozšíreného mena oslovujeme Adriánka, Ada, Aďa a meniny oslavujú 26. júna.



Adriány sú podmanivé a svojbytné. Nedajú sa len tak ľahko zastaviť, ak si myslia, že našli to, čo hľadali. Sú aj nesmierne aktívne.



Mali by sa vystríhať najmä vypočítavosti a pomstychtivosti. Stravu by mali obohatiť najmä vitamínmi A a E.



Ich obľúbené farby sú tmavozelená a modrá, ochranné rastliny myší chvost a fialka, ochranné kamene achát a opál.