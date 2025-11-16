< sekcia Magazín
Agnesa je zhovorčivá

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Meno Agnesa je gréckeho pôvodu a v preklade znamená "čistá", "nevinná". Na Slovenskom území sa toto meno vyskytuje ojedinele. Agnesy majú meniny 16. novembra.
Nositeľky krstného mena Agnesa oslovujeme aj Agy, Agnes, Acka. Sú to ženy, ktoré majú v hlave vždy niečo, čo musia druhým povedať. Bývajú starostlivé, zhovorčivé a rady sa obklopujú známymi.
Keď ich štúdium zaujme, výsledok je dobrý. Agnesy môžu vyniknúť v takých povolaniach, v ktorých je všetko v pohybe, kde sa naplno žije. Ich citový život je dosť nestály. Jeden deň prežívajú veľkú lásku, na druhý deň hlbokú beznádej. Ich rodinné pomery sú neraz veľmi komplikované. Väčšina z nich pre nepokojný život zle spáva.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená a biela. Ochranné rastliny myší chvost a fialka, ochranné kamene achát a zafír.
